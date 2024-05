Tre amichevoli contro i college USA battezzano la Uyba di Caprara

Grandi notizie per gli appassionati di pallavolo e, in particolar modo, per i tifosi della Uyba Volley: la società bustocca ha annunciato un importante trittico di amichevoli internazionali con sfondo a stelle e strisce.

La E-Work Arena di viale Gabardi, casa delle Farfalle, ospiterà infatti tre delle più quotate squadre universitarie statunitensi per una serie di partite che si preannunciano entusiasmanti. Il primo appuntamento è previsto per giovedì 23 maggio, con le Golden Gophers di Minnesota University (tre volte vincitrici della Big Ten Conference in NCAA Division I) pronte a battersi dall’altra parte della rete. A seguire, martedì 28 maggio, le ragazze di coach Caprara sfideranno le Aggies di Texas University, reduci dal successo nella Big 12 Conference in NCAA Division I nel 2023.

Il corposo programma verrà chiuso venerdì 31 maggio dal match contro le Lady Volunteers di Tennessee University, cinque volte vincitrici della Southeastern Conference in NCAA Division I (lo sport universitario di squadra si articola su una serie di tornei a partecipazione fissa, le Conference, in base ai risultati dei quali vengono poi stilati i ranking per la partecipazione ai campionati nazionali ndr).

Le tre sfide avranno sempre inizio alle 18.45 e sono inserite nel contesto di un progetto di sviluppo avviato da Brera Holdings (la società che ha affiancato il presidente Giuseppe Pirola), che prevede il rinsaldamento del rapporto tra Uyba Busto Arsizio e gli Stati Uniti d’America.

Sarà inoltre un’occasione per i sostenitori della Uyba di rivedere all’opera alcune delle proprie beniamine (la squadra sarà completata con alcuni “prestiti” da altre squadre) e soprattutto di conoscere il neo head coach Giovanni Caprara, tra i più titolati allenatori italiani all’inizio di questa nuova esperienza alla guida delle Farfalle di Busto Arsizio.