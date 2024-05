Tre furti di notte a Velate mentre i padroni di casa erano a letto

Tre furti in una notte, dopo che già alcuni episodi erano avvenuti nelle settimane precedenti. Sono preoccupati i cittadini della frazione varesina di Velate dopo quanto accaduto nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio.

I ladri hanno colpito in tre abitazioni, una casa singola e due appartamenti in condominio tutti con le medesime modalità e in alcuni case con gli stessi abitanti in casa addormentati, particolare che colpisce ancora di più.

I malviventi si sono introdotti nelle abitazioni portando via quel che hanno trovato e lasciando dietro di se borse e portafogli svuotati.