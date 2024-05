Tre giovani Gorillas in nazionale under 15 di flag football

NOTIZIARIO UISP del 15 maggio 2024

FOOTBALL AMERICANO – Tre giovani Gorillas in Nazionale under 15

.

Buona prestazione dei Gorillas – associazione di football americano targata Uisp – del Flag Football Under15 che domenica scorsa, sul campo dei Rams Milano nell’ultimo raggruppamento del campionato nazionale di categoria, hanno dimostrato concretamente la propria costante crescita.

Impegnati nella prima partita contro i Seamen Milano, dopo un primo tempo deludente, i ragazzi del coach carioca Lucas Martinez hanno superato sul filo di lana gli avversari vincendo l’incontro di un punto. Nella seconda partita i Gorillas hanno tenuto testa ai Frogs Legnano che però hanno avuto ragione dei piccoli biancorossi nell’ultima frazione di gioco, quando la stanchezza ha preso inevitabilmente il sopravvento.

Sicuramente positivo il bilancio del campionato per i Gorillas che hanno schierato in campo diversi giocatori sotto età e guardano con ottimismo al futuro.

Protagonisti assoluti di questo campionato sono i tre atleti varesini che parteciperanno al raduno della nazionale Under 15 che avrà luogo proprio a Varese il 25-26 Maggio. Federico Terraneo, Eriglen Duka e Benjamin Cottone anche questa domenica hanno offerto una prestazione all’altezza de loro talento e impegno in allenamento.

Prossimo impegno per i piccoli Gorillas, il trofeo CONI, il cui calendario è ancora in fase di definizione, mentre la Prima Squadra riceverà i Crusaders Cagliari domenica prossima alle 13:30 al Jungle Field per l’ultima infuocata giornata di regular season.

I sardi domenica scorsa hanno sconfitto in trasferta i Blitz Ciriè per 12-30 e si presentano al Jungle Field desiderosi di portare a casa la quinta vittoria stagionale.

D’altra parte i biancorossi hanno intenzione di vendere cara la pelle davanti al pubblico di casa. Sarà dunque una domenica di grandi emozioni al Jungle Field “Nicolò De Peverelli” di San Fermo.

BASKET – Si avvicinano i verdetti della Second League

Tempo di quarti di finale per le otto squadre in corsa, con tre compagini che festeggeranno la promozione in First League! Gli incroci dei quarti di finale sono i seguenti: Castelletto Ticino – Spartans Borgosesia, Novara Basket- Bcn

Novara, Mastini Turbigo – Phoenix Cantello e Osc Tradate.

Si sono già disputate le Gare1 in tutte e 4 le serie con le vittorie dei piemontesi di Castelletto, che hanno battuto in maniera netta gli Spartans Borgosesia di coach Paolinelli. 1-0 per i novaresi di Ruggieri, una delle maggiori squadre candidate alla promozione. Nella stracittadina novarese è 1-0 per il Bcn Novara che alla

Don Bosco di viale Ferrucci, si impone sul Novara Basket per 56-55.

Turbigo si porta in vantaggio con Cantello: i milanesi, nella palestra delle scuole medie di via Trieste, regolano i varesotti del Phoenix di 5 lunghezze, resistendo alla rimonta finale degli ospiti, che pagano a caro prezzo, una prima parte in cui i

turbighesi hanno fatto la voce grossa. Infine colpo vincente casalingo dell’Osc Tradate, che batte i novaresi dell’Ojb Oleggio, i quali cedono in via Carducci, per 61-51.

ESTATE – I Centri Estivi Multisport Uisp

Tornano, anche per questa estate, i Centri Estivi Multisport Uisp, per accompagnare l’estate di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, riempiendole di movimento, socialità e avventure. Nati come servizi di conciliazione dei tempi scuola- lavoro, sono diventati negli anni iniziative di grande valore educativo, grazie alla promozione di attività diversificate sul territorio e alla garanzia di servizi accoglienti, sicuri e a misura di bambino.

In totale, saranno oltre 60 le città coinvolte, 256 i centri previsti, ed oltre 28.000 i bambini e i ragazzi che li fruiranno, per una stagione di novità e divertimento dal nord al sud d’Italia: dal mare alla città, dalla collina alla pianura, dalla montagna ai boschi e ai parchi, i Centri Estivi Multisport Uisp sono spazi che offrono momenti di incontro e socializzazione attraverso la promozione del movimento e del gioco-sport. Nelle prossime settimane illustreremo nel concreto le opportunità sul territorio varesino.