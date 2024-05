“Treasure Island”, a Travedona Monate lo spettacolo teatrale amatoriale in lingua inglese

I membri più giovani dei Benvenuto Players, compagnia di teatro amatoriale in lingua inglese della provincia di Varese, presentano la loro interpretazione della famosa storia di Stevenson dei “bucanieri e dell’oro sepolto”.

Questa è la classica storia d’avventura di Robert Louis Stevenson sulla caccia a un tesoro perduto da tempo.

Classico? Beh, più o meno, con alcune aggiunte inaspettate come Alexa, il pappagallo parlante e una macchina piuttosto strana nella stiva della nave.

Ora a cosa può servire??? Dun dun duuun!!!!

Vieni e unisciti a noi per una storia tanto divertente, spiritosa e spavalda su pirati malvagi, una zia cattiva, montagne di oro e preziosi, canzoni e balli e molto, molto altro ancora!

Importante: La rappresentazione se terrà interamente in lingua inglese.

Cineteatro Santamanzio, Via Santa Caterina, 32 21028 Travedona Monate (VA).

• Ven. 3 Mag. 20.00.

• Sab. 4 Mag.17.00.

• Dom. 5 Mag. 15.00.

Prenotazioni fortemente consigliata. Biglietti disponibili in

www.ticketsource.eu/the-benvenuto-players