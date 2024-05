Treni storici al via: da Milano al Lago Maggiore sul “Laveno Express”

Da domenica 5 maggio riparte la stagione dei treni storici della Fondazione FS in Lombardia. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, è promossa dall’Assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani.

Il 5 maggio ad inaugurare la stagione sarà il “Laveno Express”: da Milano alla scoperta del lago Maggiore, con repliche il 2 giugno e l’8 settembre. Si viaggerà a bordo della locomotiva a vapore con carrozze “Centoporte” degli anni ’30, carrozze Corbellini degli anni ’50 e bagagliaio.

La partenza è prevista da Milano Centrale alle 9.40. Il treno fermerà poi a Rho (arrivo 10.08, partenza 10.09); Busto Arsizio (a. 10.39, p. 10.51); Gallarate (a. 11.02, p. 11.04), per poi arrivare a Laveno-Mombello alle ore 12.00.

Per il ritorno: partenza da Laveno-Mombello alle ore 17.28. Le successive fermate: Gallarate (arrivo 18.18, partenza 18.25); Busto Arsizio (a. 18.35, p. 18.36); Rho (a. 19.02, p. 19.03); arrivo a Milano Centrale alle 19.35.

Sui treni storici sarà sempre possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta a bordo utilizzando bagagliai appositamente attrezzati. I biglietti per viaggiare sui treni storici possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietterie, App e sito ufficiale. I ragazzi fino a 14 anni viaggiano gratis.

Il calendario completo delle circolazioni e altre informazioni sono disponibili consultando il sito web www.fondazionefs.it e i canali social della Fondazione FS sui principali social network.

IL CALENDARIO DEI TRENI STORICI:

– Laveno Express: da Milano alla scoperta del lago Maggiore. Partenze previste domenica 5 maggio, 2 giugno, 8 settembre;

– Lario Express da Milano e Monza per Como e Lecco. Partenze previste domenica 12 maggio e 13 ottobre;

-Sebino Express da Milano al lago d’Iseo (Paratico). Partenze previste domenica 19 maggio, 16 giugno, 15 settembre e 20 ottobre;

– Lomellina Express da Milano a Mortara. Partenze previste domenica 26 maggio e 29 settembre in occasione rispettivamente della manifestazione “Benvenuti in Lomellina” e della Sagra del Salame d’Oca.

– Besanino Express da Milano per Besana, Molteno e Lecco. Partenze previste domenica 22 settembre e 27 ottobre.

Previsti, infine, due treni storici sull’itinerario Milano – Chiavenna (domenica 23 giugno) e tra Milano e Cremona (domenica 17 novembre, per la Festa del Torrone).