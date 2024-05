Tribunale di Varese “cardioprotetto”: in funzione il defribrillarore

Il defibrillatore è poco più grande di una scatola, che però una volta aperta consente alla persona che lo deve utilizzare di venir guidata attraverso una voce in più lingue: il defibrillatore automatico esterno di ultima generazione, un “Dae” è attivo da oggi in Tribunale. E può già salvare vite in caso di necessità.

Il macchinario è stato donato dall’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Varese, presieduta dal Tenente in congedo Roberto Leonardi, e dall’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, Sezione di Varese, presieduta dal Cav. Danilo Francesco Guerini Rocco (oggi rappresentato dalla dott.ssa Giancarla Mantegazza) in collaborazione con la Onlus “Il Cantante della Solidarietà”.

Promotore del Progetto il Maresciallo Capo dei Carabinieri in congedo Francesco Sottili, socio sia di ANC Varese, sia di UNCI Varese e produttore del Cantante della Solidarietà Salvatore Ranieri.

All’inaugurazione avvenuta alle 11:30 di giovedì 30 maggio hanno partecipato il Presidente di ANC Varese Roberto Leonardi, il vice di Giorgio Stracquadanio, il Maresciallo Capo Francesco Sottili e i volontari di ANC Varese attivi presso la Procura della Repubblica: il Luogotenente in congedo Giorgio Stracquadanio, il Brigadiere in congedo Gianni Vidale e il Carabiniere Ausiliario in congedo Giuseppe Caspani.

«Un ringraziamento davvero speciale va rivolto alle associazioni che ci hanno donato questo defibrillatore di ultima generazione » ha affermato il presidente del tribunale Cesare Tacconi che ha assistito alla presentazione del Dae da parte di Salvatore Ranieri dell’associazione “il cantante della solidarietà” che da anni si occupa della raccolta fondi per iniziative di sostegno ai bisognosi.

Un plauso all’iniziativa da parte del Procuratore della Repubblica Antonio Gustapane che ha ricordato l’impegno quotidiano dell’associazione nazionale carabinieri che mette a disposizione diversi preziosissimi volontari che aiutano a sopperire le carenze di organico del personale amministrativo.