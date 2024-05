Tricolori Under 17: Academy in semifinale, eliminati i Roosters

Academy tra le prime quattro d’Italia, disco rosso invece per i Roosters: questo il doppio verdetto (la classica “una buona e una cattiva notizia”) per le due formazioni varesine impegnate alle finali nazionali under 17 di basket ad Agropoli, in Campania.

Tra le semifinaliste che sognano lo scudetto c’è quindi di nuovo il gruppo della Conforama Academy guidata da coach Andrea Gardini che ha battuto 83-78 la Vis Ferrara, arrivata all’appuntamento senza sconfitte. Partita equilibrata in cui i varesini hanno utilizzato la zona per contenere i tiratori avversari, “sopravvivendo” così alla pesante superiorità a rimbalzo della Vis.

L’Academy poi ha sfiorato il 50% dall’arco e negli ultimi minuti ha trovato i canestri della vittoria. Grande protagonista Federico Bottelli (che aveva saltato il derby nel girone eliminatorio per infortunio): per lui 35 punti con 6/7 da 3 e 5 rimbalzi. In una serata difficile per Ewanke sono Franceschet (18) e Zanitelli (11) a chiudere in doppia cifra. Ora per la Conforama c’è il match contro Venezia che ha “impallinato” Milano.

Vis 2008 Ferrara-Conforama Varese 78-83

Varese: Franceschet 18, Ghidini, Volpe ne, Zanitelli 11, Realini, Slimani 4, Tufano, Giani, Bottelli 35, Terlizzi, Bosio 13, Ewanke 2. All. Gardini.

Si chiude nei quarti invece il cammino della Varese Basketball allenata da Stefano Corengia: come prevedibile i Roosters si fermano al cospetto della corazzata Orange Bassano (una delle società che hanno il reclutamento giovanile come proprio core-business). Di certo però il divario è più ampio del dovuto: 89-43, con i veneti aggressivi fin dai primi possessi trascinati dal solito Perez e da Odzebe (21 e 23 punti). Impressionante il terzo parziale, 30-6 per Bassano. Nei Roosters il top scorer è Mantovani con 9 punti, nessuno in doppia cifra. I veneti ora se la vedranno con Trento che ha battuto la Virtus.