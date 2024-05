“Tutti i lavori sono utili”. Il manifesto delle Acli di Cassano per il Primo Maggio

“Tutti i lavori sono utili per crescere“: è il messaggio che campeggia sul manifesto per il Primo Maggio 2024 delle Acli di Cassano Magnago. Un messaggio accompagnato dall’immagine della comunità delle api lavoratrici.

Il manifesto per il Primo Maggio è ormai una tradizione delle Acli di Cassano, pensata per coinvolgere in modo creativo i ragazzi e le ragazze delle scuole cittadine. Il manifesto di quest’anno è opera di Gaia, delle scuole medie Maino, che ha moltiplicato l’elemento esagonale del Simbolo delle Acli, ispirazione dalla comunità lavoratrice delle api.

Ad accompagnare lo slogan di apertura del manifesto anche il richiamo al lavoro come diritto e dovere, in linea con la Costituzione italiana.

“Una festa importante per una Associazione Cristiana che, nell’ambito delle leggi e della Costituzione Italiana, si pone al servizio della ‘gente’ e in particolare del mondo del lavoro. Da sempre, il Circolo di Cassano sottolinea la ricorrenza con un manifesto che, affisso sugli spazi comunali, comunichi alla cittadinanza un messaggio, un auspicio, la denuncia di un problema”.

Il concorso per il manifesto è in realtà punto terminale di un percorso più lungo e articolato, rivolto ai ragazzi di terza media: un dialogo “sul tema del lavoro ieri e oggi, nella Costituzione e nei principi cristiani”.

“Ovviamente, nell’ambito dell’attività scolastica e nell’assoluta libertà di scelta dei docenti, la cui collaborazione è encomiabile. In entrambe le scuole media, si è riscontrato un notevole interesse: è doveroso ringraziare tutti gli insegnanti di educazione artistica e in particolare la vicepreside prof. Monina della scuola Orlandi e la prof. Luini della scuola Maino, impegnatissime nel coordinare il lavoro di tutte le classi terze”.

Sabato 11 maggio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 14 alle 18, tutti i lavori saranno esposti nella sede Acli di Cassano; genitori e ragazzi saranno invitati a visitare la mostra e alle ore 17 i primi tre classificati saranno premiati.