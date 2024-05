Tutto facile per gli Skorpions Varese: Warriors battuti 44-0

(Foto Facebook – Italian Football League)

Tutto come da pronostico al “Franco Ossola”. Gli Skorpions, primi in classifica e ancora imbattuti, regolano con una rotonda vittoria i Warriors Bologna, che al contrario sono ancora a secco in questa stagione.

Troppa la differenza vista in campo a Masnago, con i ragazzi di coach Nick Holt che hanno sbloccata rapidamente la gara e condotto senza grandi problemi incrementando il punteggio e non concedendo nulla agli avversari.

Grande protagonista, come al solito, il quarterback dei varesini Ryan Griffin, che ha lanciato ripetutamente i compagni in meta fino al 44-0 di fine terzo quarto. Nell’ultimo parziale l’allenatore degli Skorpions ha dato spazio alle seconde linee e la gara si è così chiusa senza ulteriori variazioni.