Ultima di campionato per il Varese, trasferta a Gozzano con vista playoff

Ne basterebbe uno, sarebbero meglio tre. Con questa premessa il Città di Varese affronterà l’ultima gara di campionato, domenica 5 maggio (ore 15.00) a Gozzano. Con un pareggio i biancorossi sarebbero sicuri di fare i playoff mentre con una vittoria blinderebbero il terzo posto, che significa avere il fattore campo a favore nel primo turno degli spareggi.

«Sarà una partita dalla quale dobbiamo prenderci per forza un punto – attacca mister Corrado Cotta – e quindi fare calcoli lascia il tempo che trova. Andiamo ad affrontare una squadra già salva ma non dobbiamo pensare a una passeggiata. Sarebbe un peccato non raggiungere l’obiettivo perché io, ma anche la squadra e la società, vogliamo giocarci i playoff. Mi aspetto una partita aperta, mi aspetto che la squadra possa esprimersi come sa fare. A livello fisico, mentale ed emotivo arriviamo bene, consapevoli dell’obiettivo che vogliamo raggiungere».

Qualche calcolo l’allenatore del Varese lo farà in vista spareggi, considerando anche di avere quattro titolari in diffida: Benacquista, Perissinotto, Di Maira e Stampi rischiano con una ammonizione di dover saltare la prima gara degli spareggi. Di alternative ce ne sono, qualche giocatore che ultimamente hanno visto il campo con il contagocce e deve farsi trovare pronto per dare il proprio apporto.

Il Gozzano, come già anticipato da mister Cotta, ha festeggiato la salvezza la settimana scorsa e domenica vivrà la passerella di fine stagione con i propri tifosi, tanto è vero che l’ingresso allo stadio “D’Albertas” sarà libero. Per i biancorossi servirà invece non dare per scontato nulla, conquistare un risultato positivi – prefereibilmente una vittoria – e iniziare a pensare ai playoff che – come ormai – noto, servono a poco ma vincerli è meglio.

DIRETTAVN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog. Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.