Ultima giornata da cuori forti per Varesina e Castellanzese

Domenica 5 maggio alle 15 si disputeranno le ultime dieci partite della trentottesima e ultima giornata del Girone B di Serie D. La Varesina ha in programma una sfida di lusso contro la vicecapolista Piacenza, con entrambe le squadre che sperano di poter raggiungere i rispettivi traguardi stagionali, playoff e promozione diretta. La Castellanzese ospiterà tra le mura amiche il Brusaporto. L’obiettivo in questo caso è quello di vincere per provare a migliorare la propria posizione in classifica in vista dei playout.

Varesina – Piacenza

Domenica al Varesina Stadium di Venegono Superiore si incontreranno due squadre che sono ancora in corsa per i rispettivi obiettivi. La Varesina dovrà cercare quantomeno di non perdere per mantenere la quinta posizione e di conseguenza blindare la partecipazione alla post-season. Il risultato di parità non può bastare invece al Piacenza, che per avere qualche speranza di superare in extremis il Caldiero deve soltanto vincere. I biancorossi hanno un ritardo di un punto sui termali che si giocheranno la promozione diretta in trasferta contro il Villa Valle. In caso di arrivo a pari punti tra le due compagini l’accesso alla Serie C si deciderà in una sfida secca in campo neutro. Le fenici hanno al momento due punti di vantaggio rispetto all’Arconatese, a seguito della vittoria rossoblù a Brusaporto e il contemporaneo pareggio dei milanesi sul campo del Desenzano. Vista la parità negli scontri diretti, in caso di arrivo a parimerito la Varesina avrebbe la meglio grazie ad una differenza reti superiore rispetto alla formazione oroblu. Nelle varie combinazioni possibili per i playoff, Varesina e Piacenza potrebbero anche ritrovarsi in semifinale playoff. Infatti, se il campionato dovesse finire con le posizioni attuali, la sfida tra fenici e lupi verrebbe replicata al “Garilli” in gara unica con i biancorossi che avrebbero il vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione.

Castellanzese – Brusaporto

La Castellanzese scenderà in campo domenica con ancora qualche barlume di speranza per poter agguantare una disperata salvezza diretta. I neroverdi nonostante le ultime quattro sconfitte consecutive possono ancora ambire al miracolo salvezza. Infatti, in caso di vittoria nella partita contro il Brusaporto e conseguente sconfitta di Crema e Legnano, i neroverdi aggancerebbero la Real Calepina, con cui la squadra di mister Fiorenzo Roncari ha il vantaggio negli scontri diretti, a +8 sui cremaschi terzultimi. In contemporanea, la squadra di Grumello del Monte sarà impegnata nella sfida casalinga decisamente non proibitiva contro il fanalino di coda Ponte San Pietro. In caso di vittoria, i bergamaschi allenati da Daniele Capelli sarebbero salvi, poiché manterrebbero il vantaggio di 8 punti nei confronti del Crema. Infatti, una gara di playout non si disputa se tra le due formazioni il distacco è maggiore o uguale ad 8 punti. Crema e Legnano, saranno impegnate rispettivamente contro Virtus CiseranoBergamo e Casatese.