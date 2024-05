Ultima serata brinziese con \"Di Terra e di Cielo\" 2024, a spasso tra i pascoli in fiore

Terzo e ultimo appuntamento al Museo di Brinzio col “cinema ambientale” di Di Terra E Di Cielo 2024. Questo il programma:

In apertura proiezione del cortometraggio “Inseguire l’erba” di Remo Schellino, Italia 2024, 20’

Nei prati stabili e nei pascoli montani convivono centinaia di specie vegetali diverse: un vero banchetto per vacche, capre e pecore che se ne cibano trasformandole in energia e in latte di altissima qualità, ma anche un bottino prezioso per gli insetti impollinatori.

A seguire, un altro cortometraggio: “Nel nome del padre” di Remo Schellino, Italia 2015, 6’30″

Sulle montagne d’Iraty, nei Paesi Baschi francesi, la transumanza è una pratica ancestrale, oggi a rischio. La raccontano Jean Bérnard Maitia e il figlio, entrambi pastori e casari.

Evento realizzato in collaborazione con Slow Food Varese. Al termine della proiezione confronto sulle esperienze dell’importanza dei prati stabili.

In chiusura, piccola degustazione con pane, formaggi e mieli varesini.

Ingresso a offerta libera.