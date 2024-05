A Vicenza si conclude l’Adunata degli Alpini: il video della sfilata

Si conclude oggi, domenica 12 maggio, la novantacinquesima Adunata degli Alpini, la più importante manifestazione nazionale organizzata dall’Associazione Nazionale Alpini che culmina ogni anno con la sfilata di migliaia di alpini nella seconda domenica di maggio.

L’edizione del 2024 è ospitata dalla città di Vicenza e ha avuto inizio lo scorso venerdì 10 maggio con oltre 100mila visitatori – tra cui molti Varesotti – giunti in Veneto per visitare la Cittadella Militare e assistere alle tante iniziative, in particolare alla parata di questa mattina iniziata (disponibile al video in fondo all’articolo).

Alla manifestazione ha voluto partecipare anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con un messaggio:

«Rivolgo il più cordiale saluto agli Alpini e ai loro familiari riuniti in occasione della 95ª Adunata Nazionale a Vicenza. A tutti i membri dell’Associazione Nazionale Alpini giunga il più sentito apprezzamento per la meritoria opera di rinnovo del legame tra le generazioni e il plauso per il servizio che il sodalizio svolge nell’ambito delle attività di volontariato all’interno del sistema di Protezione Civile Nazionale, prova del vostro impegno e dell’altruismo a favore di tutta la collettività.

Le penne nere, sino alle più recenti missioni internazionali, nell’ambito delle decisioni operate dal parlamento e delle pianificazioni delle competenti autorità, sono sempre state esempio di onore, senso del dovere e spirito di sacrificio. Il corpo degli Alpini è una specialità di punta dell’Esercito, costantemente impegnata al servizio della Repubblica. A tutti i convenuti giunga l’augurio di una ottima riuscita della manifestazione».