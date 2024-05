Un battito di cuore: a Venegono Inferiore il torneo di beneficenza per la Casa di Gabri

Domani, domenica 5 maggio, l’oratorio di Via Sordelli 20 di Venegono Inferiore diventa il palcoscenico di un evento straordinario: un torneo di beneficenza, animato dalla generosità e dal calore dei cuori, si alza per sostenere la missione della Casa di Gabri.

L’iniziativa benefica è organizzata dalla Cooperativa Sociale Onlus Agorà 97 e dalla Fondazione Zegna, che hanno abbracciato con amore questo progetto nel 2009. La Casa di Gabri a Rodero (CO) è un faro di luce per i bambini con patologie rare e disabilità permanenti, offrendo loro non solo cure, ma anche un abbraccio familiare, una casa dove crescere e sorridere.

Il torneo di beneficenza sarà un’occasione unica per vedere i cuori eroi in azione, accanto alle squadre di CSI Venegono e al Happy Dog Team, pronti a giocare con passione e impegno per una causa così nobile.

Ma la giornata non sarà solo sport e competizione. Saranno presenti principesse e supereroi, pronti a incantare grandi e piccini con giochi e bolle di sapone, trasformando l’evento in una festa indimenticabile. Gli stand gastronomici, con le loro prelibatezze e bevande, regaleranno sapori genuini e momenti di convivialità, con il pranzo e la cena curati con amore dal Gruppo Alpini.