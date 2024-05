Un “bel” maggio bagnato, a Varese caduti oltre 260 millimetri di pioggia in quindici giorni: salve le riserve idriche

Tanta pioggia, come non se ne vedeva da tempo. Una buona notizia per le nostre riserve idriche in vista dell’estate, sulla quale gli esperti non hanno ancora previsioni precise.

Maggio, a Varese, è sempre stato il mese più piovoso dell’anno, quindi niente di eccezionale, termine che spesso viene usato impropriamente.

Ma cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni? Paolo Valisa, meteorologo del Centro Geofisico Prealpino, ci spiega: «Da domani le piogge non saranno più così intense e diffuse, ma avranno carattere temporalesco. Venerdì la bassa pressione comincerà ad allontanarsi e pioverà solo nel pomeriggio. Sabato ci saranno solo alcune nuvole, mentre domenica sarà una bella giornata di sole».

«Per quanto riguarda la quantità di pioggia caduta – continua Valisa – da lunedì sera a martedì sono scesi 41 millimetri, e da mezzanotte a mezzogiorno di mercoledì 15 maggio si registrano 98 millimetri. In questi 15 giorni di maggio sono scesi complessivamente 267 millimetri di pioggia, un po’ sopra la media mensile».

Questi, giusto per fare le proporzioni, sono i mesi di maggio più piovosi dal 1965 ad oggi: nel 2002 si sono registrati 520 millimetri di pioggia, nel 1984 407 millimetri, e nel 2008 363.

Positiva quindi la situazione delle nostre riserve idriche: «Metà del deficit idrico del 2022 è stato recuperato tra febbraio e marzo di quest’anno – spiega ancora Paolo Valisa- . La neve scesa abbondantemente in questi mesi, solo in Val Formazza sono arrivati oltre 4 metri, consente una ricarica di tutti i nostri sistemi idrogeologici. La disponibilità idrica, anche per l’irrigazione dei campi, sarà progressivamente disponibile con lo scioglimento della neve. Molta acqua è presente anche nel massiccio del Campo dei Fiori, dove il sistema carsico di grotte e cunicoli è in piena».

Chi brama l’arrivo della primavera può stare tranquillo: è solo questione di giorni. Vale la pena di stringere i denti e tenersi l’impermeabile per garantirsi un’estate senza emergenze.