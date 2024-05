Un Bellucci eroico sfiora il miracolo al Roland Garros. Tiafoe vince al quinto set

Sull’almanacco sarà segnata una sconfitta, perché il risultato del campo recita così. Ma è sbagliato dire che Mattia Bellucci ha perso il suo primo, storico, incontro al Roland Garros. Il 22enne di Castellanza è uscito battuto dall’americano Frances Tiafoe ma ha dato tutto per provare firmare l’impresa: sono serviti ben cinque set al gigante del Maryland, numero 26 al mondo, per respingere un Bellucci ispirato, duro, a tratti spettacolare, mai morto.

L’orologio del campo 6 segna 3 ore e 46′ di gioco, nel momento in cui Tiafoe finalmente si scrolla di dosso il mancino varesotto, costretto sul più bello (4-3 Mattia nel quinto set) a richiedere l’intervento del fisioterapista per un problema alla schiena. Cose che capitano a chi, come Bellucci, è all’esordio in un incontro così lungo – solo le partite degli slam si disputano sulla distanza dei cinque set – e chissà se senza quel fastidio l’epilogo non sarebbe potuto essere differente.

Tiafoe, va detto, nei momenti cruciali del match è riuscito a far valere tutta la sua qualità unita alla forza fisica, e del resto lo scorso anno lo yankee si è spinto fino al numero 10 del mondo. Qualche punto strepitoso (in particolare un recupero nel nono game) di Big Foe ha indirizzato l’ultimo scampolo di partita ma – davvero – Bellucci ha poco da rimproverarsi al termine di un match simile.

Certo, qualche doppio fallo di troppo c’è stato, ma Mattia ha anche saputo trovare risorse al servizio, infilando ben 16 aces anche in momenti delicati del match. E poi ha distribuito qualche smorzata da applausi e più di un passante, provando anche a variare il gioco per mettere alle strette il gigante avversario dal braccio possente. Il tutto su una superficie, la terra rossa parigina, che sulla carta non è certo congeniale al folletto di Castellanza più amante del cemento.

Eppure questa esperienza al Roland Garros – comprendiamo anche i tre turni vinti nelle qualificazioni – può dare a Mattia fiducia e consapevolezza del proprio livello. Alla vigilia il suo allenatore, Fabio Chiappini, aveva detto proprio a VareseNews che sarebbe stato bello affrontare un big per capire quale distanza ci sia tra Bellucci e i piani altissimi del ranking mondiale. Ecco: in serate del genere “Bellux” può davvero aspirare a giocare su un livello superiore, perché le qualità non gli mancano.

LA PARTITA

Bellucci parte bene nel primo set portandosi addirittura avanti per 3-1 e strappando il servizio all’americano. Calato al servizio e soprattutto alla risposta però, Mattia subisce una rimonta potente di Tiafoe: cinque games consecutivi per l’americano che chiude con una smorzata il parziale sul 6-3.

Una situazione da cui “Bellux” esce alla grande, aiutandosi con il servizio. Il mancino di Castellanza va sul 3-2 e poi sorprende Tiafoe con il break grazie a due colpi eccellenti: subito dopo consolida il vantaggio e con il turno di servizio chiude i conti sul 6-3 con un ace.

Il terzo set è una maratona di raro equilibrio: nessun break e dodici giochi equamente divisi tra i due giocatori. Sul 5 pari Mattia ha una palla break annullata da una battuta vincente di “Big Foe”. Si va al tiebreak con Bellucci inizialmente sotto (2-4) ma poi di nuovo avanti. Un doppio fallo a testa, quindi il varesino chiude 8-6 e si porta in testa.

Nuovo equilibrio nel quarto parziale ma sul 3-3 Bellucci commette due doppi falli concedendo due palle break a Tiafoe. Mattia esce dall’angolo da campione: ace, smorzata e diagonale per il 4-3 ma due giochi dopo la situazione si ripresenta e stavolta l’americano – avvantaggiato da un altro doppio fallo – ne approfitta. Break al nono gioco e chiusura immediata: 6-4 e due set per parte.

Di nuovo spalla a spalla, i due, per sei giochi. Turno di servizio per Bellucci che non tradisce e con qualche bel colpo si porta sul 4-3, ma al cambio di campo è costretto a richiedere l’aiuto del fisioterapista. Pausa che raffredda i muscoli (Tiafoe indossa una giacca), poi Mattia si rialza dal tappetino e ci prova ma l’americano impatta con due colpi eccellenti dopo il 30 pari. Tiafoe insiste: Bellucci si salva una prima volta con l’ennesimo ace ma alla fine deve concedere il break. E con il servizio a favore nel decimo gioco, il più esperto americano non sbaglia: 6-4 al quinto set per proseguire il cammino. Bellucci invece lascia Parigi tra gli applausi: prossima fermata l’erba di Surbiton. Perché dopo il Roland Garros c’è un altro sogno chiamato Wimbledon.

SINNER TORNA E VINCE – All’ora di pranzo era toccato a Jannik Sinner aprire il suo Roland Garros contro un altro statunitense, Christopher Eubanks, numero 46 del mondo. L’azzurro ha vinto la partita in tre set (6-3, 6-3, 6-4) con qualche sbavatura ma nel complesso dominando l’incontro. Su Sinner l’attesa era alta, perché il vincitore degli Australian Open aveva dovuto saltare gli Internazionali d’Italia in seguito a un problema all’anca che aveva tenuto tutti i suoi tifosi con il fiato sospeso. Al secondo turno Jannik affronterà l’esperto francese Gasquet, oggi 124 al mondo ma già numero 7. A proposito di Italia-Francia, anche Matteo Arnaldi ha vinto all’esordio contro il transalpino Fils in quattro set.