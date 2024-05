Un campanile di mattoncini a Castellanza: tutte le informazioni sul Castebricks 2024

L’Associazione Culturale FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA ritorna nella città di Castellanza per il secondo anno consecutivo, sabato 4 e domenica 5 maggio con CASTEBRICKS 2024, un evento per grandi e piccoli dove protagonisti saranno i mattoncini danesi LEGO.

Più di 1000 mq tra:

– esposizione opere create con i Mattoncini LEGO,

– area gioco,

– mostra fotografica a tema,

– possibilità di creare con i mattoncini,

– gonfiabili per i più piccoli,

– salamelle e altro…

Tre concorsi in programma: il concorso “Piccoli costruttori”, diviso in due categorie, 6-10 anni e 11-13 anni compiuti, e il concorso “Crea il campanile di San Giulio“. Tutti con premi Lego® in palio. Regolamenti su CASTEBRICKS 2024 – FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA

L’evento si terrà presso Via San Camillo 2, Castellanza.