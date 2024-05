Un candidato ogni 23 elettori: a Cazzago Brabbia sono tre le liste elettorali in corsa

Se ci sono diversi Comuni nei quali c’è una sola lista in lizza, a Cazzago Brabbia le cose vanno al contrario. Se 5 anni si presentò solo Emilio Magni, i prossimi 8 e 9 giugno saranno ben tre le formazioni in campo.

Lo stesso Magni ha annunciato per tempo, lo scorso marzo, di non avere intenzione di correre per il terzo mandato e ha lasciato spazio al suo capogruppo di maggioranza, Davide Bossi, che guiderà la lista Rinnovamento e tradizione per Cazzago con numerose novità al suo interno. Restano della “vecchia guardia” Fabrizio Laudi, Elisa Montagna, Federico Piatti e Gabriele Riggi mentre per il resto ci sono tanti volti nuovi.

Il primo ad essere uscito allo scoperto presentando il logo e la volontà di correre per le prossime elezioni è stato Massimo Nicora, che si candida con la lista “Cazzago nel cuore”: ex sindaco del paese per due mandati, Nicora torna in pista dopo essere uscito momentaneamente dall’amministrazione comunale con un gruppo fatto di tante persone nuove e qualche reduce dalle passate esperienze.

La terza lista in corsa è quella guidata da Chiara Giorgetti, già vicesindaco e assessore del Comune, che avrà al suo fianco i componenti del gruppo “Tu al centro del paese”: anche qui la maggior parte di persone sono alla prima esperienza, con la sola eccezione della candidata sindaca, la prima donna a provare a diventare primo cittadino nella storia di Cazzago Brabbia.

Sarà una bella sfida in un paese dove gli aventi diritto sono poco più di 650 (il dato del Ministero dell’Interno del 2019 ne riportava 668) e dove quindi i candidati consiglieri sono 1 ogni 23 elettori, circa.

LISTE, LOGHI, FOTO E ARTICOLI NELLO SPECIALE ELETTORALE DI CAZZAGO BRABBIA