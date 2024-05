Un coach sloveno per i Mastini: preso Gaber Glavic

Addio – previsto – a Niklas Czarnecki, benvenuto a un altro allenatore straniero per i Mastini Varese. Il nuovo tecnico giallonero sarà Gaber Glavic, 46 anni, nato a Jesenice e capace di portare la squadra della sua città sul trono dell’Alps Hockey League nel 2022-23.

Una scelta che – quindi – rilancia le ambizioni del Varese dopo la sconfitta in finale di IHL subita dal Pergine. Glavic, come detto, ha già raggiunto la vetta del campionato “superiore” (in cui militano le principali squadre italiane), è giovane e si vuole misurare all’estero dopo aver lasciato il segno in patria.

Il neo-tecnico ha giocato a buoni livelli come portiere difendendo a lungo la porta della nazionale e partecipando a ben 11 mondiali tra quelli trascorsi sul ghiaccio e quelli negli staff tecnici. Per la Slovenia è stato quindi assistant coach e allenatore dei goalies.

Attenzione in pista, attenta preparazione fisico-atletica, pattinaggio rapido e controllo del disco sono le linee guida che contraddistinguono l’hockey desiderato da Glavic, che preferisce imporre i ritmi di gioco all’interno della partita.

«Ricordo Varese come una delle grandi protagoniste dell’hockey italiano da quando sono bambino – spiega Glavic nelle parole riportate dalla società – In passato nei Mastini hanno giocato e allenato persone eccezionali; vista l’ambizione, la mentalità vincente e il grande pubblico che contraddistinguono Varese non è stato difficile accettare la proposta arrivata da due persone positive come Carlo e Matteo (Bino e Malfatti ndr)».

«Siamo molto felici e orgogliosi per questa scelta – gli fa eco il presidente Bino – Abbiamo voluto fortemente un allenatore di alto profilo con grande esperienza a livello internazionale e a livello di club. Un allenatore che ha già vinto in campionati superiori come l’ALPS Hockey League e che sicuramente darà a Varese un valore aggiunto. Di questo potrà beneficiarne anche l’intero movimento».