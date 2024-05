Un grazie agli angeli che ogni giorno aiutano mia figlia disabile

Alla Gentile attenzione del Direttore di Varese News

In una società che spesso “utilizza” il termine inclusione in maniera impropria, che si ricorda della presenza di persone con disabilità per finanziare e/o sponsorizzare Progetti che possano dare lustro , visibilità o un ritorno vantaggioso : noi genitori di una ragazza gravemente disabile vorremmo ringraziare chi ogni giorno con dedizione, professionalità ed umanità testimonia il significato autentico del termine inclusione che , a nostro modesto parere, dovrebbe essere presente nella nostra cultura , nel senso del nostro vivere sociale, politico ,civile e soprattutto etico.

Siamo tutti persone portatrici di bisogni speciali e di talenti (anche limiti per fortuna ) che andrebbero valorizzati.

Vogliamo con questa breve lettera Ringraziare di cuore lo Staff della Cooperativa sociale Arcisate solidale che con il pulmino messo a disposizione della Comunità Montana del Piambello , ogni giorno svolge con dedizione un servizio di trasporto prezioso sia per le famiglie che per i ragazzi facendoli sentire accolti,amati e coccolati.

In particolare il Coordinatore Sig, Aldo Montalbetti ,gli operatori Tiziana , Alan ,Vito e Claudio e chi non conosciamo di persona.

Queste sono le azioni che silenziosamente , ogni giorno rendono più solidale la nostra società.

Grazie per l’attenzione

Famiglia di Nava Francesca Viggiù