Un guizzo di Paloschi punisce la Varesina: il Desenzano vince la finale playoff

La stagione della Varesina si chiude con un po’ di amaro in bocca. Nella trasferta di Desenzano le Fenici di mister Marco Spilli sono state sconfitte di misura. Il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 0-0 che non ha regalato molte emozioni, con i padroni di casa che hanno creato qualcosa in più. La seconda frazione segue lo stesso spartito della prima, ma al 43’ la squadra allenata da mister Matteo Contini riesce a sbloccare il match grazie ad un gol da rapace d’area di rigore dell’attaccante ex Serie A, Alberto Paloschi. Si chiude così la stagione delle due squadre con i gardesani che si sono guadagnati un posto nella graduatoria dei vincitori per sperare di essere ripescati in Serie C, anche se le speranze sono veramente molto piccole.

Calcio d’inizio

Il Desenzano viene schierato da mister Contini con un 4-3-3, stesso 11 con il quale ha battuto la Pro Palazzolo la scorsa settimana. In port a c’è Tommasi. La difesa a 4 è composta da Alborghetti, Pirola, Bakayoko, Armati. A centrocampo capitan Pinardi è affiancato da Ferrari e Guarneri. Il tridente offensivo è formato da Spaviero, l’ex Milan Paloschi e Tomaselli.

Mister Spilli risponde con il solito 4-2-3-1. In porta Basti. In difesa spazio a Coghetto, Pertosa, Amoabeng e Ciuffo. A centrocampo si rivede Guidetti, il quale avrà la fascia di capitano al braccio vista la squalifica di Gasparri. Il numero 8 è affiancato da Grieco. Dietro a Manicone ci sono Vitale, Orellana Cruz e Sali. Arbitra l’incontro il signor Enrico Eremitaggio coadiuvato dagli assistenti Allievi e Gasparini. Per regolamento il Desenzano può esultare la vittoria anche con il pareggio, anche se il successo non porta la promozione in Serie C ma solo una flebile speranza nel caso in cui fallissero delle società tra i professionisti. Bella la cornice di pubblico dello stadio gardesano che, grazie all’ingresso libero frutto dell’accordo tra le due società, accoglie oltre millecento persone.

Primo tempo

Prova a iniziare forte la Varesina con un’imbucata di Vitale per Manicone che per poco non riesce a superare il portiere avversario, il quale, con uscita bassa, gli sbarra la strada. Anche la formazione di casa si affaccia in avanti, ma Ciuffo è bravissimo a disinnescare un promettente scambio tra gli attaccanti biancazzurri in area di rigore. Per i rossoblù ci prova Vitale dalla distanza ma il pallone finisce alto. Per i biancazzurri Guarneri calcia di sinistro, ma trova Basti che si distende e respinge e la difesa ospite allontana la minaccia. Si salva la Varesina con Paloschi che riceve un pallone in area dopo la battuta di un calcio di punizione dalla fascia destra, il numero 9 riesce a girarsi, ma viene murato dai difensori della varesina che sono altrettanto bravi a sventare la minaccia e a sbrogliare la mischia. Nel finale è da segnalare una potenziale occasione per il Desenzano con Paloschi che si inserisce in area e da posizione defilata mette in mezzo e Pertosa allontana la sfera a fatica. Il primo tempo si chiude senza recupero con le squadre che vanno negli spogliatoi con il punteggio fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

Parte forte il Desenzano con Guarneri che dalla trequarti scarica su Tomaselli, il quale prova un tiro che finisce alto. Successivamente è Spaviero che va vicino al gol con un destro sul palo più lontano che esce di pochissimo. Poi torna a farsi vedere anche la varesina con Vitale che fa la sponda per Orellana che calcia però alto. Passata la mezz’ora Bianchetti, appena entrato, prova un tiro che viene bloccato da Basti. Successivamente è Sali che prova un sinistro dal limite che viene bloccato da Tommasi. Al 43’ va in vantaggio il Desenzano: prima Semprini calcia da fuori e colpisce in pieno la traversa, poi sul prosieguo dell’azione Forlani calcia e sulla traiettoria trova Paloschi che da posizione ravvicinata segna il gol del vantaggio per la squadra di mister Matteo Contini. La Varesina prova l’assalto finale in cerca del pari ma il Desenzano chiude bene e dopo 6 minuti di recupero si l’arbitro fischia la fine dell’incontro con il Desenzano che vince 1-0 e si aggiudica la vittoria dei playoff del Girone B di Serie D.