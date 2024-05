Un incontro sulle necropoli protostoriche della Comunità Montana Valli del Verbano

Il Gruppo Archeologico Luinese organizza la conferenza “Le necropoli protostoriche della Comunità Montana Valli del Verbano” a cura di Stefano Torretta, laureato in archeologia, presidente del Gruppo Archeologico Luinese e collaboratore + dell’associazione ticinese ARAM – Associazione Ricerche Archeologiche Mendrisiotto.

La conferenza illustrerà i ritrovamenti a carattere funerario scoperti nel corso degli ultimi tre secoli all’interno del territorio della Comunità Montana Valli del Verbano. Non solo le due necropoli protostoriche di Luino e di Castelveccana, ricche di importanza a livello scientifico, ma anche evidenze minori dell’età del ferro e della romanità, distribuite in modo irregolare un po’ lungo tutto il + territorio in questione, da Laveno a Pino, da Musignano a Ferrera.

L’apertura delle porte è prevista per le 20:30 alla sede del Gruppo Archeologico di Porto Valtravaglia. L’ingresso è libero per tutti e gratuito. (foto di repertorio)