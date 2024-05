Un nuovo spazio espositivo a Varese ospita le opere di Diego Pasqualin

L’arte è un viaggio, spirituale e materiale in un sol tempo, che permette di accedere a un livello introspettivo più profondo. Un viaggio che resta un mistero insondabile, come l’anima dell’artista, ma che “Catabasi” prova man mano a disvelare.

Parliamo di una mostra a cura dello scultore vercellese Diego Pasqualin, cresciuto allo STUDIODIECI, che negli ultimi anni Varese ha iniziato a conoscere e apprezzare.

Il significato artistico della mostra potrà essere scoperto dagli invitati durante la discesa che li attende al SLTT2, nuova realtà visiva e musicale nata dall’intraprendenza dell’imprenditore Vito Leonetti in Viale Belforte 178 presso l’ex Calzaturificio di Varese: un luogo simbolico, che ha reso grande in passato la Città Giardino e che oggi torna a farla “pensare in grande”, guardando al mondo dell’arte. A inaugurarla sarà proprio la prima mostra “Catabasi” di Pasqualin, venerdì 17 maggio alle 21.

«Tutte queste opere raccontano le mie scelte; le tue ti hanno portato qui oggi e, per la tua permanenza all’interno di questa nuova realtà, coesisteranno entrambe senza giudizi e pregiudizi». E’ con queste parole che Diego Pasqualin si rivolge ai visitatori che decideranno di sopraggiungere alla sua mostra, in grado di lasciare nell’animo umano qualcosa di speciale.