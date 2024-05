Un punto in piazza Monte Grappa per chi non ha ancora ritirato i kit di raccolta differenziata a Varese

Da lunedì 6 fino a domenica 19 maggio in piazza Monte Grappa a Varese sarà possibile, per chi non lo avesse ancora fatto, ritirare i sacchi per la raccolta differenziata dell’anno 2024.

Il punto di distribuzione, che si aggiunge a quello sempre attivo nella piattaforma ecologica, sarà aperto da lunedì al venerdì dalle 11 alle 19.30, sabato e domenica dalle 9 alle 13. Per ritirarli, i cittadini dovranno essere muniti di tessera sanitaria o codice fiscale.

La campagna di distribuzione prevede dotazioni diverse a seconda delle zone della città e della tipologia di utenza e abitazione. In particolare, tutti gli abitanti del centro (utenze domestiche) potranno ritirare i sacchi rossi per il secco residuo, oltre al resto della dotazione.

Le utenze non domestiche di tutta la città potranno ritirare i sacchi rossi per il secco residuo. In alternativa, potranno richiederle a questo link. In ogni caso le utenze non domestiche parte di un condominio devono dotarsi di proprie attrezzature (sacchi o bidoni) e non conferire il rifiuto secco nei bidoni condominiali.

DAL 20 MAGGIO IN POI I KIT SI RITIRANO SOLO IN PIATTAFORMA ECOLOGICA

Dal 20 maggio continuerà ad essere possibile ritirare i kit, ma solo in piattaforma ecologica (dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 18, il sabato dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17, la domenica dalle 7 alle 13).

«Nel mese di aprile abbiamo avviato la campagna di monitoraggio e raccolta dati in vista dell’introduzione della tariffa puntuale l’anno prossimo – spiega l’assessore a tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese Nicoletta San Martino – I rifiuti non esposti correttamente e segnalati con i bollini, in una prima fase gialli e ora rossi, sono comunque sempre stati recuperati o il giorno dopo l’esposizione o al passaggio successivo. Prima di passare alla fase del non recupero delle errate esposizioni, vogliamo dare ai cittadini un’ulteriore possibilità per ritirare le attrezzature. Sappiamo infatti che ogni novità ha bisogno di tempo per essere adattata alle abitudini quotidiane e vogliamo accompagnare i cittadini in questo passaggio»