Un questionario per conoscere bisogni e aspettative delle famiglie della Valceresio con bambini da 0 a 6 anni

L’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con il Coordinamento pedagogico territoriale ed il Comitato locale per la fascia 0-6 anni dell’ambito territoriale di Arcisate sta realizzando una ricerca dal titolo “Un viaggio tra i bisogni, le aspettative e il futuro delle famiglie con figli in età 0-6 anni”.

L’obiettivo della ricerca è una maggiore conoscenza dell’esperienza dei genitori con figli in età prescolare per rilevare dati utili al miglioramento dei servizi per l’infanzia presenti sul territorio.

La modalità dell’indagine è quella del questionario online, del tutto anonimo, che i genitori possono compilare cliccando su questo link.

Il Coordinamento, nato nell’ottobre 2022, opera a favore dei bambini della fascia 0-6 per favorire l’operatività e la continuità della proposta educativa, sostenendo la realizzazione di iniziative e percorsi comuni sul territorio della Valceresio. La ricerca, realizzata in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano nelle persone della professoressa Katia Montalbetti e del dottor Enrico Orizio, è rivolta alle famiglie con bambini di età compresa nella fascia 0-6 anni residenti negli 11 comuni della Valceresio e a quelle che, seppur residenti in altri comuni, si avvalgono dei servizi Zerosei presenti nel territorio.

Il questionario intende acquisire in forma strettamente anonima, dati di carattere demografico/sociale ed informazioni relative alla dimensione educativa in famiglia e al rapporto con i servizi stessi (scuole dell’infanzia, nidi, micronidi, nidi in famiglia…).

La compilazione da parte dei genitori potrà avvenire entro il 31 maggio 2024. I dati raccolti saranno analizzati e nel mese di ottobre sarà organizzato un incontro pubblico di restituzione sulle informazioni emerse.

Qui la locandina dell’iniziativa con il Qr code per accedere direttamente al questionario.