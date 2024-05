Un tributo alla generosità a Busto Arsizio, al via le candidature per il premio Olga Boni

In vista della Festa del Ringraziamento, in programma il 24 giugno in occasione del patrono San Giovanni Battista, l’Amministrazione comunale invita cittadini e associazioni a inviare candidature al Premio Olga Boni, dedicato a chi ha fatto della generosità il proprio stile di vita, pensando più agli altri che a se stesso e senza apparire.

Verranno presi in considerazione i nominativi di singoli o di enti e associazioni proposti da

chiunque abbia avuto occasione di conoscere le attività di beneficenza, di contenuti e forme differenti, effettuate senza cercare visibilità e con l’intenzione di ispirare simili comportamenti.

A questo link il modulo per l’invio delle candidature.

Il premio, istituito l’anno scorso, è dedicato a Olga Boni, ex-assessore ai Servizi Sociali scomparsa nel 2019, storica figura di riferimento del mondo del volontariato e dell’aiuto ai bisognosi, avendo condotto una vita al servizio dei più deboli e avendo svolto volontariato nei contesti più critici, come quello del carcere.

Lo scorso 24 giugno, il premio era stato consegnato a un gruppo di amici, che da anni accompagna e sostiene un non vedente, e a Natalia Marrese, presidente del CAV –Centro Aiuto alla Vita.