Una domenica di divertimenti per strada con la Festa Cittadina di Malnate

È stata una vera domenica di festa a Malnate. Domenica 12 maggio la Briantea è stata chiusa per la Festa Cittadina e sono stati tantissimi i cittadini malnatesi che sono scesi in strada per aderire all’iniziativa del Comune, alla quale hanno partecipato attivamente le tante associazioni e realtà del territorio, dallo sport al sociale, dalla sanità alle forze dell’ordine, che hanno avuto così la possibilità di promuovere il proprio impegno nel corso di una giornata dedita al divertimento.

E sono state tante le associazioni che, oltre ad aver allestito il proprio stand lungo la strada, hanno anche aiutato nell’organizzazione. E per la prima volta dopo qualche anno, la Festa Cittadina è stata allestita nuovamente lungo la Briantea, così come dall’idea originale. Lo scopo alla base, infatti, era quello di dedicare una giornata intera alla popolazione, riservando la principale arteria stradale di Malnate agli abitanti e non al traffico.

Non solo divertimento: la consulta sanitaria cittadina ha infatti promosso “il percorso della salute“, grazie alle diverse realtà del territorio che si occupano del settore, per sensibilizzare l’importanza della prevenzione.