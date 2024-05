Una giornata di Festa alla scuola materna Leopolda Frascoli di Gurone a Malnate

Panini e divertimento per tutta la comunità sabato 1 giugno dalle ore 18.30, in occasione della Festa di fine anno della scuola materna Frascoli

La Festa della scuola materna Leopolda Frascoli di Gurone a Malnate sabato 1 giugno, sarà una giornata speciale da condividere con tutta la comunità.

La festa per le famiglie inizia alle ore 17 con la consegna dei diplomi ai bambini più grandi che a settembre iniziano una nuova avventura alla scuola primaria. E poi, dopo un piccolo spettacolo preparato da bambini e maestre, il giardino della scuola apre alla comunità per un momento conviviale da condividere insieme.

A partire dalle ore 18.30 sarà infatti aperto il banco gastronomico con i “duble smash burger con patatine” del Bidone smoking team.

La Scuola materna Leopolda Frascoli è in via Gen. Ravina 18 a Malnate.

Per maggiori informazioni scrivere a scuolamaterna.frascoli@gmail.com oppure contattare la scuola ai numeri 0332 974694 – 379 2708740.