Una giornata di sport e divertimento a Luino con SportInsieme 2024

SportInsieme arriva a Luino domenica 26 maggio. Il Lungolago di Luino si riempirà di sport ed eventi per una giornata di divertimento per tutti, grandi e piccini. Durante SportInsieme 2024 sarà premiata la squadra Luino Calcio 1910, recente vincitrice della coppa Lombardia.

«Una manifestazione dedicata a tutti ma specialmente ai bambini e ai ragazzi. Una giornata nella quale mamme e papà potranno accompagnare i propri figli per avvicinarli alle numerose discipline sportive del territorio cogliendone il valore educativo e formativo – racconta Ivan Martinelli, assessore allo sport -. Sono contento che numerosissime associazioni, luinesi e non, abbiano raccolto la proposta e scelto di fare questo percorso insieme. L’amministrazione di Luino crede nello sport come valore e risorsa per l’intera comunità. Questo si esprime in vari modi con il sostegno economico e in momenti mirati proposti dalle associazioni stesse. La ricchezza dell’offerta sportiva delle nostre associazioni si è potuta toccare con mano nel 2023 con il grande successo della prima edizione di SportInsieme. Ci auguriamo che anche quest’anno l’evento possa esprimere un momento di crescita e condivisione valorizzando l’impegno di tantissime persone che, coltivando l’amore per il proprio sport, lo propongono con cura e passione. E a proposito di passione, voglio ricordare che domenica 26 maggio, al termine della manifestazione, saranno premiati due “ragazzi” più e meno giovani. Uno, Giancarlo Colla, che nella passione per lo sport ha costruito uno stile di vita, e l’altro, il giovanissimo Gabriel Spera, che ha trovato nello sport una risorsa per superare un momento difficile per sé e per la sua famiglia».

«Vogliamo premiare la Luino Calcio 1910 che ha centrato un risultato storico e che ha portato il nome della città sul palcoscenico regionale. Un riconoscimento che vuole sottolineare il grande risultato della nostra squadra cittadina. Un premio doveroso, dato in occasione della grande festa che celebra lo sport e i suoi valori», spiega Enrico Bianchi, sindaco di Luino.