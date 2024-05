Una serata per parlare di giovani e sport con la lista “Insieme per Castiglione”

Proseguono gli incontri tematici organizzati dalla lista “Insieme per Castiglione”, che sostiene la candidatura del sindaco uscente Giancarlo Frigeri.

Questa sera, giovedì 2 maggio alle 21 nella sede elettorale di via Volta 17, si parlerà di sport, e in particolare di giovani e sport.

Frigeri e la sua squadra saranno presenti per affrontare un tema «che – spiega il candidato sindaco – ha una grande importanza nelle nostre vite e in quelle dei nostri giovani nell’era post Covid, non solo per la salute ma anche perché capace di attivare quei meccanismi di aggregazione e relazione che dobbiamo continuare ad alimentare anche nell’era della digitalizzazione». La serata è aperta a tutti.