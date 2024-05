Una visita “a vetri aperti” della XIII cappella del Sacro Monte di Varese

Sabato 18 maggio alle ore 17.00 al Sacro Monte di Varese ci sarà una visita eccezionale lungo il Viale delle Cappelle: per la Settimana Nazionale dei Beni Culturali Ecclesiastici, iniziativa organizzata dalla Diocesi di Milano e finalizzata a valorizzare e far conoscere con visite ed eventi le perle della Diocesi, ci sarà un’apertura straordinaria della XIII cappella che sarà visitabile a vetri aperti.

La visita alla cappella della Pentecoste, che rappresenta il mistero della discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e la Vergine, è un’occasione unica per poter ammirare gli affreschi e le statue in terracotta a grandezza naturale che raccontano questo passo dei Vangeli, che viene celebrato proprio questa domenica. La visita guidata ripercorrerà la storia del Sacro Motne e del Viale, creato durante il XVII secolo, e dei suoi ideatori, per poi soffermarsi sulle vicende che hanno caratterizzato la penultima cappella della Via Sacra.

Sabato 18 maggio 2024 Ore: 17.00 La Pentecoste nella Tredicesima Cappella. Durata: 1 ora Costi: costo agevolato ad 8 euro cad. Prenotazione obbligatoria bit.ly/cappelleavetriaperti Punto di ritrovo: Fontana del Mosè, Viale delle Cappelle (raggiungibile da Via Macchi), loc. Santa Maria del Monte (Varese) (parcheggio possibile in p.le Pogliaghi). Consulta il nostro sito per gli altri appuntamenti: bit.ly/visitealsacromonte