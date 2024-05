Una vita da Farfalla per i bambini nella piazzetta della Biblioteca di Venegono Superiore

Si intitola “Una vita da farfalla” la lettura animata a cura di progetto Zattera Teatro in programma nel pomeriggio di venerdì 31 maggio alle ore 16.30 nella piazzetta davanti alla biblioteca Bruno Munari di Venegono Superiore.

Protagonista dell’evento è l’albo illustrato da Ian De Haes “Una vita da farfalla” dall’autore belga Christian Merveille (edito in Italia da Terre di Mezzo). La storia è quella di una farfalla appena nata.

Tutti quelli che incontra le parlano di giorni, mesi, anni trascorsi ma lei non capisce e comunque non ha tempo. Ha solo qualche ora a disposizione per scoprire e sperimentare tutto, per vivere oggi il giorno più bello, l’unico che ha.

Una favola poetica che riflette con delicatezza sull’importanza di vivere a pieno il presente e dare il giusto peso ad ogni attimo.

L’evento pensato per bambini di età compresa indicativamente tra 4 e 10 anni

In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno della biblioteca.

La partecipazione è per tutti gratuita, ma è gradita la prenotazione telefonando allo 0331 824459 oppure scrivendo a biblioteca@comune.venegonosuperiore.va.it.

Consigliati una coperta o cuscini per sedersi più comodi.

Evento proposto con il contributo di Fondazione Cariplo.