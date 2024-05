“Una vita per la vita”, incontro e una mostra a Gallarate su Santa Gianna Beretta Molla

L’iniziativa è organizzata dalle dieci Parrocchie di Gallarate in collaborazione con il Centro Culturale Tommaso Moro. Fino a domenica 12 maggio una mostra alla Chiesa di San Pietro

Le dieci Parrocchie di Gallarate, in collaborazione con il Centro Culturale Tommaso Moro, presentano un ciclo di eventi dedicati a Santa Gianna Beretta Molla, medico e madre esemplare, nata a Magenta il 4 ottobre 1922. Questa iniziativa offre l’opportunità di approfondire la vita e il sacrificio di una delle figure più toccanti della santità contemporanea.

Santa Gianna scelse di rischiare la propria vita durante la gravidanza per salvare quella della sua figlia nonostante un fibroma all’utero. Questo atto di amore fu poi descritto come una “meditata immolazione” da Paolo VI. Beatificata nel 1994 durante l’Anno Internazionale della Famiglia e canonizzata nel 2004, la sua storia continua a ispirare fedeli in tutto il mondo.

Incontro Pubblico

L’evento principale si terrà venerdì 10 maggio 2024 alle 21:00 al Teatro Nuovo di Madonna in Campagna a Gallarate, situato in via Leopardi, 4. Interverranno il dott. Pierluigi Molla, figlio di Santa Gianna, e Don Paolo Masperi, Rettore del Santuario di Mesero. L’ingresso è libero.

Mostra

Parallelamente, dal 4 al 12 maggio 2024, la Chiesa di San Pietro a Gallarate ospiterà una mostra dedicata alla vita e all’opera di Santa Gianna. La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00, e il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00. L’ingresso è gratuito e sono previste visite guidate.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 328 8509819 o scrivere all’indirizzo email centroculturaletommasomoro@gmail.com.