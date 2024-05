Un’altra notte di pioggia, laghi e fiumi si ingrossano

Ancora una notte di pioggia intensa, come era stato annunciato. La Protezione Civile aveva lanciato ieri una nuova allerta meteo con la possibilità di accumuli fino a 50-70 mm di pioggia in dodici ore tra le zone Laghi e Prealpi Varesine e Nodo Idraulico di Milano. E così è stato. (la foto è di Stefano Buzzetti, che ringraziamo, dal gruppo Sei di Bodio Lomnago se…)

Oggi, giovedì 16 maggio, non andrà molto meglio. La bassa pressione dovrebbe cominciare ad allontanarsi da domani, venerdì.

Per quanto riguarda invece gli interventi dei vigili del fuoco nella notte squadre sono entrate in azione per il taglio di alcune piante e per liberare qualche abitazione dall’acqua entrata nelle cantine.

Crescono ancora i corsi d’acqua: il Lago di Varese è già esondato in molti punti, a Bodio Lomnago, Schiranna, Gavirate.

Tra martedì 14 e mercoledì 15 è stata chiusa la diga di Gurone (qui le info) e già in mattinata la Valle dell’Olona a nord della diga, in località Mulini di Gurone, è iniziato l’allagamento controllato, con il livello dell’acqua che è andato a riempire la aree boschive e pianeggianti dell’area.

Anche in Svizzera la situazione non è migliore: per la Tresa il pericolo è stato alzato al grado 4. «A causa di questa portata possono verificarsi numerosi straripamenti (fuoriuscita delle acque dal letto del corso d’acqua) e inondazioni in grado di danneggiare edifici e infrastrutture» si legge sul portale sui pericoli naturali. E ancora: «Sono possibili perturbazioni del traffico. Si prevedono inoltre danni estesi». Stessa situazione per il Lago di Lugano.