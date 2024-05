I food truck invadono le sponde del Lago di Varese a Schiranna: quattro giorni di musica e “cibo di strada”

Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, sul lungolago di Varese alla Schiranna (Piazzale Roma) verrà invaso dalla carovana colorata di Urban Lake Street Food, un lungo ponte di festa con un evento dedicato a giovani e famiglie da vivere all’aperto sul lago in un luogo simbolico e suggestivo come la Schiranna di Varese.

Quattro giorni dedicati al miglior cibo di strada, musica ed eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada e giochi per i bambini con ingresso gratuito e orario continuato. Un evento patrocinato dal Comune di Varese.

Più di 20 tra punti beverage e food truck veri e propri ristoranti su ruota che offrono cucina gourmet alla portata di tutti, eventi musicali tra dj set e band live.

Cucina da tutto il mondo e da tutte le regioni

Più di 20 tra punti beverage e food truck veri e propri ristoranti su ruota che offrono cucina gourmet alla portata di tutti. Nel piazzale arrivano così a deliziare i palati dei visitatori i più amati e intramontabili Food Truck presenti sul circuito nazionale ecco l’elenco completo:

Zucchiati Street Food – Bombette, Arrosticini e Hamburger

Wonderfood Experience – Streetfood siciliano

Spritzeria on the Road – Cocktails

Churritos – Churros

Picanhas Cube – Picanha

Awakte – Streetfood messicano

Nanninella – Friggitoria napoletana

Quality Food – Cucina Piemontese e sfilatino con pane fatto in casa

Gnoko On The Road – Gnocco fritto salato e dolce

Pirate On The Road – Pesce fritto

WonderFood – Pinsa e panciotti romani

Il Cannolo – Cannolo siciliano

Truck and Roll – Streetfood americano

Calabriotto – Hamburger Calabrese

Billi’s – Hamburger Toscano

Ape Cesare – Streetfood Romano

Osteria Argentina – Streetfood Argentino

3 Punti bar

Non solo cibo. Eventi e intrattenimento per grandi e piccini

Oltre all’ottimo cibo la Schiranna sarà teatro di eventi e intrattenimento per grandi e piccini. Una unione di arte, musica e culture che si snoda tra esibizioni di giocoleria, artisti di strada e musica.

Tutte sere inoltre sono previsti momenti di intrattenimento con Dj set.

Si parte venerdì 31 maggio dalle ore 18.00 in compagnia di Missin Red e a seguire si balla con Bonny Dj.

Sabato 1 giugno è la volta della Roller Dance anni ’70 e ’80 alle 18.00 e a partire dalle 21.00 si balla con il Dj set di Lorenzo Poletti.

Domenica 26 sarà tempo della incantevole voce e chitarra di Martina Zaghi con due appuntamento alle 13.00 e alle 18.00 mentre dalle 21.00 si torna a ballare con Kapu Dj.