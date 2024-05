Valentina De Bernardi: “Porto una nuova visione per Ferrera di Varese”

Sono tre i candidati sindaco in lizza a Ferrera di Varese: oltre all’attuale sindaco Marina Salardi infatti ci sono altri due contendenti, una delle quali donna come la prima cittadina attuale: si tratta di Valentina De Bernardi, che si candida sostenuta dalla lista “Forza Ferrera“.

Valentina De Bernardi è nata e cresciuta a Ferrera di Varese, nel 1976. Dopo aver completato gli studi, intraprende varie attività lavorative, e nel 2014 apre il Bar Kunis. Nel 2018, Valentina sposa Massimo Margheritis: la coppia ha due figlie e un gatto. Nello stesso anno Valentina fonda la società E-riutility, che si occupa di magazzini, vendita al dettaglio e mercato dell’usato. Il 2021 costituisce l’Immobiliare 5227 srls, che si occupa di investimenti immobiliari.

Forte di queste esperienze imprenditoriali, ora Valentina De Bernardis è pronta a mettersi in gioco e al servizio dei cittadini, candidandosi a sindaco del Comune di Ferrera di Varese.

La sua visione per il futuro di Ferrera è ambiziosa:«La mia amministrazione sara’ tutta focalizzata sui servizi al cittadino, per rendere Ferrera attrattiva a livello turistico – spiega – Cosa che nessuna amministrazione precedente ha fatto».

Inoltre: «Oggi Ferrera ha moltissimi parcheggi che vengono utilizzati pochissimo, ha marciapiedi bellissimi costati 198.000 euro ma non ha nessun servizio pratico: non c’e’ un ritrovo per i giovani, per la terza età ci sono le solite cose scontate – sottolinea – Noi abbiamo una visione totalmente diversa: crediamo che la regola dell’alternanza sia fondamentale per far crescere il paese, anche perché dopo dieci anni di amministrazione dell’attuale sindaco abbiamo registrato un calo demografico del 5% e una mancanza di visione. Le tante proposte e le tantissime e bellissime dichiarazioni del sindaco uscente sono rimaste tali»

Tra i punti salienti del suo programma c’è l’istituzione di diversi assessorati ad hoc per alcuni argomenti importanti: l’assessore per i giovani, assessore alla protezione civile e famiglie, l’assessore ai diversamente giovani – terza età e un assessorato alla Pro Loco. Ma c’è anche la proposta di istituzione del “sindaco dei ragazzi”, di un “family office” che si occupi dei bisogni delle famiglie, dell’armadio farmaceutico e della partecipazione comunale al 50% del costo dei libri scolastici. Non mancano inoltre la proposta di istituire la casetta dell’acqua e un wifi gratuito comunale (per i primi due anni) per incentivare le nuove tecnologie.

Con lei si presenta una lista di 7 candidati consiglieri: Tamara Piccinelli, Rita Brianese, Delia Domitilla Martinoia, Giada Concas, Massimo Margheritis, Daniele Pozzi e Raffaele Carrino.

Per contattarli o avere maggiori informazioni sul programma, c’è la pagina facebook Forza Ferrera o l’email forzaferrera@gmail.com