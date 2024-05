Varese verso l’ultima di campionato, le possibili combinazioni playoff

Mancano 90’ alla fine della stagione regolare del Girone A di Serie D. Alcuni verdetti sono già stati scritti, altri invece sono ancora da giocarsi nell’ultima di campionato, che andrà in scena domenica 5 maggio. L’Alcione è già stato promosso in Serie C, così come il Chisola è sicuro del secondo posto e di avere quindi il vantaggio del fattore campo negli spareggi. Tutto aperto invece per quanto riguarda la zona playoff, con il Città di Varese che dovrà difendere il terzo posto, che vorrebbe dire giocare almeno la prima sfida al “Franco Ossola” ma poter passare il turno anche in caso di pareggio al termine dei supplementari.

La postilla è sempre la stessa: i playoff di Serie D il più delle volte servono giusto a chiudere la stagione con un paio di gare in più. Ma già che si è in ballo, perché non ballare? La situazione attuale tra Serie B e Serie C, sembra essere molto più controllata degli anni passati e in questo momento non sembrano esserci società pericolanti o in via di fallimento nel panorama professionistico. Il tutto anche considerando le voci di una possibile iscrizione del Milan Under 23 – che toglierebbe un possibile slot alle squadre dalla Serie D -, che ridurrebbe ulteriormente le possibilità di ripescaggio dai dilettanti, non solo per il Varese.

Tornando all’attualità dell’ultima di campionato, con una vittoria a Gozzano i biancorossi saranno sicuri di affrontare il primo turno in casa; questo per via degli scontri diretti a favore con l’Rg Ticino (2-2 a Romentino e vittoria 3-1 a Masnago), che in classifica è appaiato a quota 65 e sarà impegnato a Voghera contro una squadra che è obbligata a vincere per evitare i playout. Se varesini e ticinesi dovessero vincese, saranno poi avversari al primo turno playoff in casa dei biancorossi.

Un punto dietro c’è il Vado, che spera in un passo falso delle due per recuperare posizioni. I ospite dell’Alcione campione; gli orange sono stati i dominatori della stagione e vorranno onorare fino all’ultimo l’impegno, anche perché la gara avrà una cornice speciale: per la prima volta infatti i ragazzi di mister Giovanni Cusatis giocheranno all’Arena Civica, quella che sarà la loro casa tra i professionisti.

E speranze playoff le cullano anche Ligorna e Bra, appaiate a quota 62 e potenzialmente ancora capaci di ribaltare la griglia. I genovesi affronteranno la trasferta di Tortona, andando ad affrontare un’altra squadra che vuole evitare i playout; il Bra invece chiuderà in casa contro l’Asti, formazione che è salva e non ha molto da chiedere all’ultima giornata se non per l’orgoglio di conquistare altre tre punti.

Nelle zone basse della classifica, invece, è ancora tutto in divenire. Sono già retrocesse matematicamente Borgosesia e Pdhae ma rischia di andare in Eccellenza senza spareggi anche l’Alba, che avrà uno scontro diretto a Pinerolo. Se i ragazzi di mister Viassi dovessero perdere e avere 8 punti di ditacco dalla sestultima – al momento sono 5 da Vogherese e Chieri – potrebbe andar giù direttamente.

Tornando in ottica Varese, basta un solo punto per la certezza dei playoff, ma una vittoria chiuderebbe al meglio la stagione e darebbe un bel segnare anche per la post season. Il Gozzano è matematicamente salvo e nel recente passato il “D’Albertas” è stato un campo cruciale per le stagioni biancorosse. Nel 2021 – il 16 maggio – una magia su punizione di Giulio Ebagua al 95’ regalò un punto importante alla squadra di Ezio Rossi per la lotta salvezza (leggi qui). Un pareggio di grande valore che fece perdere momentaneamente la testa della classifica al Gozzano, che poi vinse il campionato, anche se finì per “rifiutare” la promozione.

Un anno dopo, invece, nel febbraio del 2022, il 3-1 firmato da Marcaletti, Cappai e Minaj (leggi qui) diede la spinta giusta ai biancorossi per concludere al meglio la stagione e approdare ai playoff, poi vinti tre mesi dopo a Sanremo.

Chissà se anche questa volta Gozzano sarà un crocevia importante in positivo per il Varese o se il “5 maggio” assumerà una connotazione negativa anche in biancorosso.