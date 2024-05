Varese vuole piazzare il colpo da Serie A: l’Amca a Roma per la promozione

La Handicap Sport Varese vuole chiudere al più presto una parentesi – quella della Serie B – che dura da due anni. I biancorossi del basket in carrozzina vanno a Roma per affrontare la Lazio Basket partendo da una posizione di vantaggio visto il successo ottenuto domenica scorsa in Gara1 al PalaCusInsubria (58-42).

Per risalire in Serie A però, l’Amca Elevatori ha bisogno di una seconda vittoria da cogliere, per forza, sul campo della formazione capitolina: il sorteggio ha dato infatti alla Lazio il match casalingo sia per Gara2 sia per Gara3 previste una dopo l’altra: sabato 11 alle 17 ed eventualmente domenica sullo stesso terreno di gioco.

La prima sfida è stata vinta in maniera piuttosto netta da Roncari e compagni ma nei playoff con questa formula il distacco della singola partita conta poco: per questo i biancorossi dovranno affrontare il match con la stessa concentrazione mostrata in casa anche perché la Lazio è stata autrice di un percorso senza sconfitte in stagione regolare (al pari di Varese) e solo nei playoff ha perso due partite (una con Lecce e una con l’Amca).

Coach Pedron sa che la sua squadra ha margini di miglioramento rispetto a Gara1, quando la differenza è stata fatta soprattutto dagli stranieri (Iragorri e Samadi) mentre due bomber designati come Silva e Roncari hanno “combinato” per 18 punti totali, decisamente al di sotto dei propri standard. Ma forse, più che all’attacco, Varese deve guardare alla fase difensiva quasi impeccabile settimana scorsa: ripetere quell’intensità e quei meccanismi può davvero avvicinare l’Amca all’obiettivo promozione.

A incidere sulla gara potrebbe anche essere la fatica del viaggio, visto che la HSV si recherà a Roma in pullman con partenza sabato mattina stesso. I tifosi che vogliono seguire la partita lo possono fare in diretta attraverso la pagina Facebook della S.S. Lazio Basket. Sperando di fare festa al più presto con i colori biancorossi.