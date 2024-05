Vareseèsolidale: il mondo del volontariato si presenta in Corso Matteotti

Associazioni “in vetrina” oggi, sabato 4 maggio, in corso Matteotti, cuore della città di Varese. Oltre 60 le postazioni allestite dalla rete “Vareseèsolidale” all’interno della manifestazione a carattere benefico del “Festival di san Vittore” promossa dalla rete di enti del terzo settore. La nona edizione è ormai un appuntamento fisso che precede la cena di solidarietà “Aggiungi pasto a tavola” che verrà proposta in piazza San Vittore a partire dalle ore 20.00.

La presenza del mondo del volontariato si propone di sensibilizzare i cittadini sui problemi di disagio riguardanti un sempre maggior numero di famiglie ma è anche finalizzato al sostegno delle istituzioni che, gratuitamente, distribuiscono pasti o aiuti alimentari nella nostra città.

Il ricavato dell’intera iniziativa (oltre alla cena è prevista anche una lotteria) verrà quest’anno devoluto a 5 istituzioni che gratuitamente distribuiscono alimenti a persone bisognose nella città di Varese: più precisamente Associazione Banco Nonsolopane, Associazione Pane di Sant’Antonio, Croce Rossa Italiana, Emporio Solidale, Mensa delle Suore della Riparazione.

Gli stand occuperanno caso Matteotti fino alle 17: «Spesso incontriamo persone che non conoscono queste realtà – spiega don Marco Casale, da sempre uno dei motori dell’iniziativa – la giornata è dedicata alla conoscenza di queste associazioni. Non solo durante il giorno, ma anche alla cena: alla quale non sono invitati solo quelli che appartengono alle realtà solidali ma anche e soprattutto le persone che hanno sentito parlare di loro o sono curiose di incontrare il mondo della solidarietà a Varese».

La “cena sotto il tendone” è prevista alle 20 e sarà realizzata grazie alla collaborazione dell’Istituto Professionale Alberghiero De Filippi, dei Monelli della Motta e degli Alpini. «Quest’anno la cucina è affidata totalmente all’istituto De Filippi, che in tanti anni ci ha aiutato nel servizio, e a cui nel 2024 abbiamo deciso di affidare anche la cucina – sottolinea Max Laudadio, animatore della serata – E sarà una cena all’insegna del cibo antispreco, come già abbiamo fatto l’anno scorso, perchè è un concetto che vogliamo ricordare il più possibile».

L’iniziativa è all’interno del “San Vittore Festival“: «Si inserisce in quello che abbiamo chiamato per la seconda volta “san Vittore festival”, una serie di iniziative di vario genere che si estende per tutta la settimana del patrono della città, che viene ricordato l’8 maggio » spiega il prevosto di Varese monsignor Luigi Panighetti.