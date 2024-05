Varesina a Piacenza per cercare di staccare il pass per la finale playoff

La Varesina si appresta a disputare una storica semifinale playoff. L’impresa non sarà delle più semplici perché le fenici andranno a fare visita al Piacenza. Palcoscenico sarà il prestigioso stadio “Leonardo Garilli” impianto che ha ospitato anche partite di Serie A. La sfida che si disputerà domenica 12 maggio alle 16 sarà una sorta di rivincita della partita che si è disputata nell’ultimo turno di campionato.

Al Varesina Stadium le due compagini si sono spartite la posta in palio con il punteggio finale di 2-2 (leggi qui). Il punto è servito soprattutto alla squadra di mister Marco Spilli, perché ha permesso di chiudere il campionato in quinta posizione, battendo la concorrenza dell’Arconatese. Infatti i rossoblù grazie alla grande differenza reti accumulata nel corso del campionato hanno avuto la meglio sugli oroblu. I biancorossi invece hanno chiuso il campionato in seconda posizione, alle spalle della sorpresa Caldiero Terme che ha vinto e ottenuto, all’ultima giornata, una prima storica promozione in Serie C. La gara ha avuto però anche un risvolto negativo: il giudice sportivo infatti ha comminato alla società 2mila euro di multa perché, come scritto nel comunicato “Per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco una moneta che colpiva ad una coscia un assistente arbitrale provocandogli forte dolore profferendo al suo indirizzo reiterate espressioni offensive”.

Anche il Piacenza è stato colpito da alcune sanzioni, pecuniarie e legate al pubblico. Il giudice sportivo ha infatti comminato una multa di 3mila euro alla società biancorossa, che dovrà inoltre giocare una gara con il settore riservato alla tifoseria locale – i distinti per quanto riguarda il “Garilli”. “Per avere propri sostenitori, nel corso della gara, intonato cori dal contenuto discriminatorio per motivi di razza nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria. I medesimi sostenitori, al 13º del primo tempo ed in altre due occasioni, lanciavano sul terreno di gioco 10 bottigliette di plastica semipiene e 10 batterie senza colpire alcuno“.

La Varesina arriva a questa sfida con la voglia di continuare a stupire. Le fenici, dopo il periodo nero che ha precluso loro la rincorsa al primo posto, hanno inanellato una serie di quattro risultati utili consecutivi, riuscendo così a centrare l’obiettivo secondario stagionale, ovvero la disputa della post-season. Quella di domenica sarà una gara di sola andata. Se alla fine dei novanta minuti il punteggio dovesse essere di parità si procederà con la disputa dei tempi supplementari. Se al centoventesimo minuto non si dovesse avere ancora un vincitore, allora sarebbe il Piacenza ad accedere all’atto finale, in virtù del miglior piazzamento. La vincente di questo confronto se la vedrà con una tra Pro Palazzolo e Desenzano, che si giocheranno l’altra semifinale a Palazzolo sull’Oglio.

PLAY-OFF GIRONE B SERIE D

PIACENZA – VARESINA, Pro Palazzolo – Desenzano