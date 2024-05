Vedano Olona piange Simona Castellaz, presidente del Comitato Zampe nel cuore

Grandissimo cordoglio a Vedano Olona per la prematura scomparsa di Simona Castellaz, presidente del Comitato civico Zampe nel Cuore, impegnato nella difesa del benessere degli animali e nato solo pochi mesi fa.

Simona, che stava affrontando un periodo difficile per le sue condizioni di salute, doveva sottoporsi ad un intervento ma ieri sera è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire.

Infermiera professionale, operatrice cinofila e di pet therapy, di carattere forte e insieme gentile, Simona Castellaz da anni lottava con grande coraggio e determinazione contro la malattia che l’aveva colpita in gioventù, ma quello che aveva sempre in mente erano i suoi amati cani, i suoi gatti e più in generale tutti gli animali, a cui da molto tempo dedicava insieme al gruppo fondatore del Comitato civico, le sue energie.

Oggi sono in tanti a piangerla e a stringersi ai suoi familiari e ai suoi amici a quattro zampe. Vedano perde un’amica e una persona impegnata a promuovere la cultura del rispetto per tutti gli esseri viventi.