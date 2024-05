“Venegono che vorrei” si presenta in Sala consiliare: Premazzi candidato per la terza volta

Sarà presentata questa sera, mercoledì 15 maggio, alle 21 in Sala consiliare la lista “Venegono che vorrei“, con cui il sindaco uscente Mattia Premazzi si candida per la terza volta alla carica di sindaco di Venegono Inferiore.

La serata, primo appuntamento ufficiale della lista civica, sarà l’occasione per presentare alla cittadinanza i candidati e i punti centrali del programma con cui “Venegono che vorrei” si propone di continuare ad amministrare il paese. In lista diversi amministratori uscenti – come il vicesindaco Maria Chiara Cremona e Lisa Filuguri – ma anche molti volti nuovi.