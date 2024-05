Venerdì 31 maggio conferenza esperienziale gratuita per imparare a leggere l’Aura presso la Donna del Terzo Millennio a Carnago

Sai che cos’è l’Aura?

Ti piacerebbe conoscerla e sapere come funziona?

L’Aura, o campo elettromagnetico, è un’emanazione energetica che circonda, avvolge e compenetra tutto ciò che esiste su questo piano esistenziale.

L’Aura può definirsi anche il veicolo attraverso il quale gli impulsi creativi della nostra realtà superiore passano alla realtà fisica.

Venerdì 31 maggio alle ore 19.30 presso La Donna del Terzo Millennio in via Brianzola 4 a Carnago, Deva Joyce, operatrice del benessere esperta in studi sull’Aura, ha in programma una conferenza esperienziale gratuita per imparare e leggere l’Aura.