Venti coltellate sul corpo di Fabio Limido, l’autopsia a Varese

Sono 20 le coltellate trovate dall’esame autoptico sul corpo di Fabio Limido, 71 anni (foto), padre di Lavinia (anche lei aggredita, grave in ospedale) ucciso nella tarda mattinata di lunedì 6 maggio in via Menotti a Varese.

L’autopsia è stata effettuata all’ufficio di medicina legale del capoluogo ed è durata oltre nove ore, tutto il giorno di sabato, proprio nel momento in cui la città si riuniva per stare vicino alla famiglia e dire “No” alla violenza sulle donne. Dunque sarebbero una ventina i fendenti che sono arrivati al corpo dell’uomo, di cui uno letale nella parte superiore del torace.

L’esame radiologico effettuato nella giornata di venerdì, subito dopo il conferimento dell’incarico, non avrebbe inoltre evidenziato segni da lesioni ossee imputabili a un impatto con un’auto. Perderebbe quindi forza l’ipotesi di un investimento da parte dell’auto guidata da Marco Manfrinati lanciata verso l’ex suocero, per poi colpirlo con le coltellate una volta caduto.

C’è da chiarire questo aspetto legato alla colluttazione ipotizzata fra i due uomini cui sarebbe seguita poi l’aggressione all’arma bianca.