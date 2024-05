Via alla finale promozione: l’Amca Varese ospita la Lazio e vuole il primo punto

Sarà una domenica mattina torrida quella del 5 maggio al PalaCusInsubria di Varese dove, a partire dalle ore 11, andrà in scena la Gara1 della finale promozione del campionato di basket in carrozzina di Serie B. In campo i padroni di casa dell’Amca Elevatori ospitano la S. S. Lazio Basket in un confronto che la squadra biancorossa è obbligata a vincere.

Il sorteggio ha portato infatti in dote la “bella” sul campo dei romani: dopo il match di Bizzozero infatti la serie si trasferirà nella capitale, con Gara2 prevista per sabato 11. E in caso di spareggio si tornerebbe subito in palestra, sempre a Roma, domenica 12 maggio: una formula che permette di ridurre viaggi e tempi.

Il primo ostacolo, per l’Handicap Sport Varese, potrebbe non essere la formazione avversaria bensì la lunga inattività. Il ritiro dalla semifinale dei sardi dell’Asinara Porto Torres ha da un lato mandato la squadra di Pedron direttamente all’ultimo atto ma dall’altro ha costretto i biancorossi a una pausa molto lunga. Senza neppure la possibilità di allestire un’amichevole di preparazione.

La Lazio invece ha faticato forse più del previsto nell’eliminare la Lupiae Salento: Lecce ha vinto il primo incontro (frantumando l’imbattibilità dei romani) ma ha perso le due successive partite nella capitale. L’esperto Pellegrini è il giocatore più rappresentativo degli avversari dell’HSV che dovrebbe contare su una rosa completa. Anche l’orario delle 11 del mattino potrebbe essere un’incognita ma questo vale per entrambe. Intanto è definita anche l’altra finale promozione tra il Millennium Padova e l’altra formazione di Roma, la Giovani & Tenaci.