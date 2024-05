Vincenzo Leone (Gornate Olona Alternativo): “Ecco la mia squadra, con me per cambiare il paese”

Vincenzo Leone ci crede: il candidato sindaco di Gornate Olona Alternativo in queste settimane sta incontrando i cittadini nei gazebo, per presentare idee e proposte per il futuro di Gornate.

Parallelamente, tiene a mettere sotto i riflettori la sua squadra, per le quali fin dall’inizio ha speso parole ricche di stima: «Siamo un bel gruppo, insieme a me ci sono persone volenterose che godono della mia fiducia. Siamo una lista civica indipendente, scevra da influenze di partito: ciò che ci preme è il bene della nostra comunità. Abbiamo voglia di impegnarci per rilanciare il nostro paese”.

Ecco dunque una breve presentazione dei candidati di Gornate Olona Alternativo:

Paola Beati: sono nata il 19.10.64 a Gornate Olona, dove risiedo tutt’ora. Ho frequentato le scuole del paese e poi mi sono subito imbattuta nel mondo del lavoro. Oggi sono in pensione, sposata, con due figli che presto mi faranno diventare nonna. Nel tempo libero, oltre a dedicarmi alla mia famiglia, faccio sport. Conosco bene Gornate e le persone che ci vivono, grazie anche all’attività che ha svolto per anni mio papà, parrucchiere storico del paese.

Guzzetti Alessio: appartengo all’unità cinofilia operativa presso la protezione civile e unità cinofilia operativa recupero animali scomparsi presso n.o.r.a.s. Italia. Il mantrailing è una disciplina c uninofilia, mediante l’utilizzo del naso del cane si ricostruisce la traccia olfattiva di una persona scomparsa. Con il giusto addestramento, il cane può essere utilizzato in situazioni operative di recupero persone o animali scomparsi. Vorrei inserire questa fantastica disciplina all’interno del mio comune, per mostrare le qualità dei cani, l’unione che si può creare con essi.

Magri Elisa: classe 1989, le mie figlie frequentano le scuole e la parrocchia di Gornate e questo mi ha permesso di instaurare un legame con il tessuto sociale ed educativo del paese. Vorrei migliorare il comparto scolastico con iniziative per rendere le scuole più accoglienti e stimolanti per gli studenti. Inoltre vorrei coinvolgere i più giovani in attività ricreative e formative e contribuire a valorizzare il commercio locale, con particolare attenzione agli eventi e alle attività per giovani e bambini

Davide Mameli: ho sempre avuto un forte legame con Gornate, ciò che mi caratterizza è un forte interesse per i bisogni dei diversi gruppi demografici: anziani, giovani, e bambini e le iniziative e i progetti sviluppati per rispondere ai bisogni identificati delle suddette fasce di età, con particolare attenzione ai servizi da fornire. Vorrei inoltre creare una rete di supporto all’interno della comunità per promuovere il benessere collettivo e l’inclusione sociale.

Ruggeri Gabriele: sono nato il 24 aprile 1966 a Gornate Olona e ivi residente dalla nascita. Sono laureato in marketing e ho alle spalle 5 anni di amministrazione a Gornate come assessore alle finanze e 2 anni come vicesindaco. Sono un operatore farmaceutico presso l’ospedale di Varese e nel tempo libero sono un istruttore di karate shotokan presso il Centro Sportivo Vela di Vedano Olona e opero come massaggiatore ayurvedico.

Elena Ballarini: ho 21 anni, sono diplomata in ragioneria, dopo che ho finito i percorsi di studio ho iniziato a lavorare nel negozio di mia mamma in tabaccheria. Frequento il paese tutti giorni e o modo di conoscere tutti i cittadini e ascoltare i vari problemi che ci sono a Gornate. Mi candido per dare il mio supporto a migliorare il mio paese soprattutto a livello di politiche giovanili, sociale ed economico sul comparto attività commerciale. Sto vivendo questa esperienza con entusiasmo e vivacità per un futuro migliore di Gornate.

Antonino Ragonesi: sono residente da poco in Gornate Olona, ma frequento la piccola città da tantissimo tempo. Sono pronto a dare il mio contributo e le mie idee per la crescita di Gornate

Di Pietro Anna: sono residente in Gornate Olona dal 1992 ex commerciante del paese, porto la mia esperienza sa commerciante all’interno della lista al fine di proporre una volta eletta iniziative inerenti il complicato e delicato comparto del Commercio. Priorità è anche la sicurezza del cittadino e il comparto scuole da migliorare.