Violenza di genere: ScuolaZoo e Terre des Hommes lanciano un’Academy per la tutela delle ragazze in viaggio

Il 65% dei giovani dichiara di essere stato vittima di violenza. La percentuale sale al 70% se consideriamo soltanto le ragazze. I dati emersi dall’Osservatorio indifesa, realizzato da Terre des Hommes in collaborazione con ScuolaZoo, sono alla base di un nuovo progetto lanciato dalle due realtà all’interno di un percorso ormai pluriennale di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

Le Academy avranno l’intento di formare e supportare lo Staff di ScuolaZoo Viaggi, composto da ragazze e ragazzi di età compresa fra i 19 e i 25 anni, per prevenire e riconoscere eventuali casi di molestie e violenza, e per intervenire in modo efficace coinvolgendo, se necessario, anche le autorità competenti.

aLa formazione non è solo finalizzata alle attività che avverranno durante i viaggi estivi, ma mira anche a sensibilizzare i giovani su questi temi cruciali, riconoscendo che essi stessi sono portatori di un importante messaggio di cambiamento e rispetto. Le attività di formazione saranno condotte dai professionisti di Terre des Hommes e si focalizzeranno sul significato di consenso, sul riconoscimento e sulla valutazione degli episodi di molestia, e sulle modalità di intervento nei confronti di tutte le persone coinvolte: vittime e abusanti.

Oltre alle Academy, la collaborazione fra ScuolaZoo e Terre des Hommes porterà anche all’individuazione e alla formazione di una nuova figura dello Staff ScuolaZoo: lo “Staff Be Safe”, che sarà un vero e proprio punto di riferimento fisico per offrire supporto immediato e assistenza a chiunque ne abbia bisogno, e in tutti i contesti di intrattenimento offerti dai viaggi ScuolaZoo, dalla spiaggia alla discoteca.

Questa iniziativa nasce per dare concretezza e continuità al lavoro dell’Osservatorio e per rispondere ad un’emergenza più attuale che mai. L’indagine, che quest’anno ha coinvolto oltre 4.000 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 26 anni, ha evidenziato che tra gli atti di violenza più segnalati dalle ragazze il 61% ha subito catcalling e il 30% molestie sessuali, mentre per i ragazzi le percentuali sono rispettivamente del 6% e 7%. Le persone non binarie riportano percentuali ancora più elevate: violenze psicologiche o verbali e bullismo sono segnalate dall’80%, il catcalling al 66%, le molestie sessuali al 36% e cyberbullismo al 27%.

“Ogni anno ScuolaZoo porta in viaggio oltre 10mila ragazze e ragazzi: è un grande onore, ma anche una grande responsabilità a cui vogliamo far fronte aumentando il nostro impegno affinché il viaggio sia un’esperienza sicura, indimenticabile, ricca di conoscenze ed emozioni positive, destinate a restare per tutta la vita” – spiega Betty Pagnin, Community Manager di ScuolaZoo. “Per questo, dopo il Manifesto per il divertimento in sicurezza realizzato insieme all’Associazione Co.Ge.U all’indomani della strage di Corinaldo, abbiamo deciso di inaugurare questo progetto più che mai attuale, affidandoci completamente all’esperienza e alla professionalità di un partner storico e di primo piano come Terre des Hommes. Come emerge dall’Osservatorio indifesa, la violenza di genere è una brutta realtà che riguarda tantissimi giovani: attraverso la formazione e la conoscenza, ScuolaZoo vuole fare la propria parte nel creare una cultura del rispetto che permetta a tutti di vivere liberamente”.

“La nostra collaborazione con ScuolaZoo ormai da dieci anni ci permette di ascoltare da vicino e dialogare direttamente con decine di migliaia di ragazzi e ragazze di tutta Italia, sono voci preziose perché è a loro che è rivolto il nostro impegno quotidiano per costruire e realizzare proposte progettuali efficaci.” Afferma Paolo Ferrara, Direttore Generale Terre des Hommes “Con l’Academy questa partnership fa un ulteriore passo avanti, e siamo veramente felici di poter mettere a disposizione le nostre competenze in materia di prevenzione alla violenza di genere e safeguarding, per costruire insieme a ScuolaZoo un nuovo strumento che possa trasmettere a ragazzi e ragazze l’importanza del rispetto reciproco.”

La formazione sarà strutturata in diverse sessioni: una prima fase si concentrerà sul riconoscimento della violenza di genere, includendo la presentazione di un codice etico e l’approfondimento sul significato di consenso, sugli approcci inappropriati e pericolosi, e sulle strategie di prevenzione. Seguirà una fase dedicata alla gestione delle emergenze, con un addestramento specifico alle procedure di primo soccorso e l’introduzione del Codice Rosa, un protocollo di emergenza studiato per garantire interventi immediati. Infine, l’ultima fase prevede la formazione dello Staff “Be Safe”, un gruppo di sentinelle identificabili con una spilla, che saranno responsabili della vigilanza e del pronto intervento in caso di comportamenti non appropriati durante i viaggi.

Le novità introdotte da questa collaborazione sono state presentate durante un evento phygital presso la sala Agorà del C30 di OneDay Group, durante il quale è stata sottolineata l’importanza di questa iniziativa per la promozione della sicurezza e del rispetto tra i giovani.