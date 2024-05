“Viva” in acqua a Cala Galera per conquistare il titolo europeo

Ha preso il via poco più di due settimane fa a Cala Galera il circuito di regate J/70 Cup: ora, l’equipaggio di “Viva” è pronto a solcare di nuovo le acque dell’Argentario per puntare al prestigioso Campionato Europeo J/70. L’evento, che si terrà nella medesima location tra il 18 e il 25 maggio, vedrà alcuni tra i migliori equipaggi del mondo competere per il titolo continentale.

“Viva”, che già a inizio stagione aveva dimostrato di avere tutte le carte in regola per affrontare con competitività la flotta, chiudendo il primo evento al quarto posto a una manciata di punti da podio, ora si prepara ad affrontare una flotta agguerrita e di altissimo livello. Sotto la guida dei co-armatori Alessandro Molla e Tommaso Pavan, Viva incrocerà con quasi 100 barche in rappresentanza di oltre 20 nazioni.

Tra queste, i campioni del mondo in carica a bordo di “Brutus”, la tre volte campionessa europea Claudia Rossi su “Petite Terrible”, i vincitori del circuito nel 2023 su “Notaro Team” di Luca Domenici, solo per citarne alcuni.

«Sappiamo bene che ci troveremo davanti una flotta di altissimo livello, l’evento inaugurale valido anche come pre-Europeo ne è stato dimostrazione. Inizieremo a prepararci con qualche giorno di allenamento per far girare al meglio le sinergie a bordo, in quanto per il Campionato Europeo saremo assistiti nelle scelte tattiche da Gabriele Benussi – ha commentato il timoniere Alessandro Molla, proseguendo: –

L’ambizione è di centrare il podio, sappiamo essere una sfida non facile, ma daremo il meglio, cercando di sfruttare la regata anche come prova generale per il prossimo grande evento internazionale che ci aspetta, il Campionato del Mondo di Palma di Maiorca ad agosto».

Primo start in programma per le 13.00 di martedì 21 maggio, si regaterà nell’arco di cinque giornate, con un massimo di 12 prove, per decretare il nuovo Campione Europeo che succederà nell’albo d’oro a “Good To Go”, vincitore del titolo nel 2023 a Weymouth (GBR).

L’equipaggio di “Viva” è affiliato UISP. A bordo regateranno Alessandro Molla, Carlo Fracassoli, Gabriele Benussi, Nicholas Dal Ferro e Tommaso Pavan. La stagione 2024 di Viva – Spring Sailing Team è supportata dagli storici sponsor Edilnoma Building, Mair Research, Roverplastic, Techno Building, Agostini Group. Sono partner tecnici del team Wurth Modif, Quantum Sails, Vakaros, Gottifredi Maffioli e Vela Mania.