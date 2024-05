“Viva” sfiora il podio nella J/70 Cup e punta al Campionato Europeo

Cinque regate completate, in condizioni meteo che hanno variato dalla brezza del venerdì, al vento teso con mare formato del sabato, alla calma totale di domenica: queste le caratteristiche della prima tappa della J/70 Cup, circuito di regate che nell’evento inaugurale, ospitato a Cala Galera (Grosseto), ha richiamato sulla linea di partenza 50 imbarcazioni da tutto il mondo.

L’equipaggio di “Viva” affiliato a Uisp Varese, guidato dagli armatori Alessandro Molla e Tommaso Pavan, è tornato a misurarsi con questa flotta che si conferma una delle più competitive a livello mondiale, sfiorando il podio e chiudendo al quarto posto overall, a una manciata di punti dalla medaglia di bronzo.

Dopo una prima giornata chiusa con parziali di 6-18-8, è stato con il vento teso e l’onda pronunciata – fino a due metri – di sabato che Viva ha dato il meglio di sé, mettendo a segno una bellissima vittoria, con ampio margine sugli inseguitori, nella quarta regata della serie. Il no-race imposto dalla mancanza di vento di domenica ha cristallizzato i giochi e le classifiche ai risultati ottenuti dopo le regate di sabato, chiudendo la possibilità di recuperare punti preziosi nelle tre prove ancora da completare e raggiungere il podio.

«Un buon inizio, ma siamo soddisfatti a metà: da una parte abbiamo dimostrato di essere veloci sull’acqua, abili nella gestione delle partenze, in generale delle scelte tattiche e delle nuove vele. A terra e a bordo l’umore dell’equipaggio è molto sereno e rilassato e questo è indubbiamente un ingrediente fondamentale per affrontare le prove con il giusto spirito» ha commentato il timoniere Alessandro Molla, aggiungendo: «Allo stesso tempo, siamo consapevoli di aver commesso degli errori nella gestione della regata, lasciando qualche punto di troppo tra una prova e l’altra e la somma di questi punti ha impedito che raggiungessimo il podio in questa tappa. C’è spazio per lavorare e siamo confidenti di poter migliorare».

La vittoria della tappa è andata a Petite Terrible di Claudia Rossi, seguita sul podio da Notaro Team e da Rowdy. Calato il sipario sull’evento inaugurale della J/70 Cup, valido anche come pre-europeo, l’attenzione va ora tutta al Campionato Europeo in programma nella stessa location dal 18 al 25 maggio: si preannuncia una competizione di altissimo livello, con oltre 100 equipaggi provenienti da tutto il mondo.