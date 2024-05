William Makinen vestirà la maglia giallonera, acquistato il nuovo Mastino

Un acquisto con i fiocchi per la stagione 2024-2025. In tanti lo hanno “battezzato” il miglior straniero del campionato scorso o comunque quello che ha saputo sorprendere. William Makinen vestirà la maglia giallonera e da settembre sarà quindi un nuovo Mastino.

Difensore finlandese di 28 anni, ha stupito praticamente tutti fin da quando qualche mese fa è arrivato ad Appiano. Il suo contributo è stato importantissimo per la squadra dei Pirati, non solo a livello statistico con 38 punti in 36 presenze in campionato, ma anche dal punto di vista dell’apporto all’interno del sistema tattico.

Catalizzatore del gioco in difesa, abilissimo nell’uscita di zona, capace di tramutare in men che non si dica l’azione da difensiva in offensiva, forte nel tiro dalla distanza, abile nel giocare il powerplay, propenso all’impostazione e alla visione di gioco, specialmente quando deve iniziare l’azione. Inoltre, è un gran pattinatore, con stile, pulito e lineare nella sua azione.

William Makinen ha dimostrato di essere un giocatore completo e, quando ne ha la possibilità, non disdegna essere l’uomo in più in attacco. A tal proposito, spesso si è rivelato decisivo e freddo nell’uno contro uno nel terzo offensivo o lanciato verso la porta avversaria.

William Makinen viene descritto come un ragazzo serio, con la giusta mentalità e la capacità di gestire le emozioni nelle diverse fasi delle partite, senza mai trascendere a livello disciplinare. Ha giocato in Norvegia, in Finlandia e in Francia, prima di arrivare in Alto Adige per vestire la maglietta dei Pirati. La sua prossima casacca sarà giallonera: a Varese e con il Mastino.